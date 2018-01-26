Ege Üniversitesi'nde milli aşı üretilecek!

Ege Üniversitesi'nde, Türkiye'nin aşı konusunda dışa bağımlılığının azaltılması için 'Aşı Geliştirilmesi ve Üretimi Altyapı Projesi' geliştirildi. Projeyle öncelikle çocuk felci, boğmaca ve toksoplazma/layşmanya aşısı ile insan papilloma virüs (HPV) aşılarının prototiplerinin geliştirilmesi ardından sanayi iş birliğiyle tedaviye kazandırılması amaçlandı. İkinci aşamayla ise kanserin tedavisine yönelik DNA ve otolog aşılarının prototiplerinin geliştirilmesi hedeflendi. Projenin maliyeti, yaklaşık 40 milyon dolar olarak hesaplandı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, aşı üretimi için ihtiyaç duyulan en önemli zenginliğin, bilgi birikimi ve kültür olduğuna dikkat çekerek, projeyi üniversite- sanayi iş birliğiyle hayata geçireceklerini, öncelikle ulusal gereksinimlerin karşılanarak, dışa bağımlılığın azaltılacağını, daha sonra ise uluslararası piyasada yer edinileceğini anlattı. Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi'nde aşı projesinin disiplinli olarak hayata geçirilmesinin planlandığını belirterek, "Projemizde Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik, Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi bölümleri çağrı çerçevesinde ihtiyaç duyulan aşı üretimi için bir araya geldiler. Tüm bu birimlerimiz, milli aşı projesi için el ele vererek, bu projeyi ülkemize kazandıracak olmanın heyecanı içerisinde" dedi.



MALİYET 40 MİLYON DOLAR



Projenin koordinatörü Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Deliloğlu Gürhan ise Türkiye'de, bağışıklamada kullanılan insan aşılarının yaklaşık yüzde 60'ının Sağlık Bakanlığı, yüzde 30'unun özel sektör tarafından ithal edilirken, yüzde 10'unun ise bağış olarak sağlandığını söyledi. Gürhan, Türkiye'de uygulanan tüm bakteri ve virüs aşılarının üretilebileceği 'Aşı Üretim Tesisleri Kurulması Projesi'nin maliyetinin yaklaşık 40 milyon dolar olarak hesaplandığını kaydetti. Prof. Dr. Gürhan, ulusal beşeri aşı üretim tesislerinin kurulmasına destek verilmesinin önemine dikkat çekerek, projenin, Ege Üniversitesi'nin 'Biyobenzer Ürünler Mükemmeliyet Merkezi Projesi' kapsamında hayata geçirileceğini, bilimsel ve altyapı potansiyelinden destek alınarak büyük ölçüde yerel kaynaklarla sürdürülebileceğini anlattı.



Öte yandan projede öncelikle çocuk felci, boğmaca ve toksoplazma/layşmanya aşısı ile insan papilloma virus (HPV) aşılarının prototiplerinin geliştirilerek, sanayi iş birliği ile tedaviye kazandırılması amaçlandı. İkinci aşamada ise kanser tedavisine yönelik DNA ve otolog aşıların prototiplerinin geliştirilmesi hedeflendi. Kanser aşılarının protopinin, özel sektör ile yurt dışındaki bir üniversitenin desteğiyle geliştirileceği belirtildi.



