Embriyo biyopsisi sayesinde bebekleri olacak!

Uşak'ta 5 yıldır kısırlık tedavisi gören, tüp bebek denemelerinden sonuç alınamayan 37 yaşındaki Nazlı Özçaka ile 40 yaşındaki Fatih Özçaka çifti, 'embriyo biyopsisi' sayesinde bebek sahibi olacak. Çift, 4 ay sonra doğacak bebeklerinin heyecanını yaşarken, Opr. Dr. Dilek Aslan, "Bu tür vakalarda embriyo biyopsisi sorunun tespiti ve tedavisini mümkün kılıyor" dedi

Uşak'ta oturan borsacı Nazlı Özçaka ve bir kamu kurumunda görevli Fatih Özçaka, 6 yıl önce mutlu bir evlilik yaptı. Çift mutluluklarını taçlandırmak için evlat sahibi olmak istedi, olmayınca doktorlara başvurdu. Nazlı Özçaka, tedaviler gördü ancak sonuç değişmedi. Uşak'ta umutlarını yitiren çift, Ekim 2015'te İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'ne başvurdu. Kent Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan, Nazlı Özçaka'ya tüp bebek yöntemini uyguladı, ancak ortada sorun görünmemesine karşın gebelik elde edilemedi. Bu noktada devreye yeni yöntemleri soktuklarını belirten Opr. Dr. Aslan, Nazlı Özçaka'nın gebeliğine engel sorunların nasıl çözüldüğünü, nasıl gebelik sağlandığını şöyle anlattı:



"Bize başvuran her 100 çiftten 15'inde bir neden bulamıyoruz. Yani nedeni belirlenemeyen infertilite dediğimiz bir kavram var. Açıklanamayan infertilitede tedavilere rağmen gebelik sağlanamadığında tüp bebek uygulamalarına geçiliyor. Embriyolar çok sağlıklı görünmesine karşın yine tüp bebekte de gebelik elde edilemiyor. Biz bu tür durumlarda kapsamlı kromozom testini çiftlere öneriyoruz. Son yıllarda özellikle embriyolardan genetik tarama yöntemleri yeni bir umut ışığı oldu. Eskiden sadece 5 çift kromozoma, down sendromu vb. ile ilgili bakarken artık kapsamlı kromozom testi adı verilen yöntemle 46 kromozomun tamamı görülebilmekte ve böylece daha sağlıklı embriyoların seçilerek transfer edilmesiyle gebelik şansını artırmak mümkün olmaktadır. Bu test için de embriyodan biyopsi alınıyor ve genetik tetkikle kromozomların 46 olup olmadığı, herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığı, örneğin tek gen hastalıklarını barındırıp barındırmadıkları embriyolardan anlaşılabiliyor. Örneğin hemofili hastalığı ya da Akdeniz anemisi, bazı kas erimesi hastalıkları gibi hastalıkların embriyolardan da tespit edilmesi ve sağlıklı embriyoların seçilmesi mümkün olabiliyor. Tüp bebek tedavilerinde kişiselleştirilmiş tedavi bu yüzden çok önemli. Sadece bu test değil spermlerin 8 bin kat büyüterek seçilebildiği IMSI yöntemi, yine intralipit serumları ile düşük riskinin azaltılması ve 5. gün embriyo transferi gibi yardımcı yöntemler kişiye özel olarak belirlenip karar verilerek çoklu tedavi yaklaşımı ile gebelik şansı sunulabilmektedir. Nazlı hanım bizden önce birçok defa aşılama, yumurtlama ve değişik tedaviler görmüş. 5 kez tüp bebek denemesi yaptık, olmadı. Kapsamlı kromozom testinde sorunun kromozomdan kaynaklandığı belirlendi ve sağlıklı embriyolar transfer edilerek gebelik elde edildi. Nazlı hanım şimdi 5 aylık hamile."



Nazlı Özçaka da evlat sahibi olmak için tüm tedavi yöntemlerine başvurduklarını belirterek, "6 yıllık evliyim, 5 yıldır evlat sahibi olmak için çeşitli tedaviler gördük, olmayınca tüp bebekte şansımızı denedik. Böyle bir testten haberimiz yok. Sağlıklı embriyolarla 6 denemede hamile kaldım. Bir kızım olacak, çok mutluyum" dedi.



Baba adayı Özçaka da "Olmayacağını düşünürken eğer vazgeçmiş olsaydık bu iş olmayacaktı. Bu genetik test sayesinde kızımıza kavuşacağız" diye konuştu.