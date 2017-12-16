Emziren annelere önemli uyarı

Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için en uygun besin maddesi olan anne sütü, ilerleyen yıllarda da bebeklerin bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olmasını sağlıyor

Bu nedenle emziren annelerin kaliteli süt üretmesi için doğru beslenmesi gerektiğini söyleyen Medical Park İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğrum Uzmanı Mehmet Bal, annelerin nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi.



Emziren annelerin moral ve motivasyonuna göre günlük 600 ile 900 ml arasında süt salgıladığını söyleyen Bal, “Bu sütün daha fazla ve daha sağlıklı olabilmesi için annenin bütün besin kaynaklarını içeren besinlerle düzgün dengeli ve yeterli ölçüde beslenmesi gerekiyor. Çünkü bebek için en faydalı besin kaynağı olan anne sütü, annenin aldığı besinlerin bir ürünü oluyor.” dedi.





En önemlisi su



Annenin beslenmesinde sütün kalitesini ve miktarını arttırmasında esas olanın su olduğunu söyleyen Bal, “ Annelerden en az 3 litre su tüketmesi istenir. Onun dışında hem hayvansal hem bitkisel proteinleri içeren gıdalar tüketmelidir. Kalsiyumdan zengin süt, ayran, yoğurt mutlaka almalıdır.” dedi.



Emziren annelere genellikle diyet önermediklerini belirten Bal, “Anneler zaten düzenli emzirdikleri zaman yaklaşık olarak günde 400-500 kalori harcarlar. Bu yüzden belli bir aya kadar diyet yapmalarını önermeyiz ama unlu gıdalardan, şekerden fazla yağlı gıdalardan kaçınmaları istenir.” dedi





Kaliteli uyku kaliteli süt



Alınan gıdaların yanı sıra düzenli uykunun da anne sütünün kaliteli olmasını sağladığını belirten Bal, “Uyku özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bebek uyuduğu zaman anne de uyumalı ve kendini toparlamalıdır. Anne ne kadar kendini dinlendirir ve düzenli uyursa sütü de kaliteli olur” dedi.