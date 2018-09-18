En sık karşılaşılan meslek hastalığı bilek rahatsızlığı

Meslek hastalıkları toplum sağlığı, üretim ekonomisi ve sosyal sağlık sisteminin en ağır problemlerinden biri. Bulaşıcı hastalıklar, trafik kazaları, obezite gibi durumların yanında, meslek hastalıklarının da Türkiye'de üretim alanlarında çalışan milyonlarca çalışan ve aileyi, sosyal sağlık sistemini ve işyerlerini etkileyen önemli bir mesele olduğu belirtildi. Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı ekonomide üretimi etkileyen bu sağlık sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Bu durumun hem çalışan, hem işveren hem de sosyal sağlık sistemi için ağır yükler getirdiğine dikkat çeken Kınalı, "Kas ve iskelet sistemi hastalıkları nedeni ile her gün üretim bantları yaklaşık yüzde 5 eksik çalışan ile işe başlıyor. Bu durum diğer çalışanlara aşırı yük binmesi ve diğer yandan da kalitesiz üretimi beraberinde getiriyor. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları yetişmiş iş gücünün kaybı anlamına geliyor" diye konuştu.

Artan ağrı, uyuşukluk

El bileği rahatsızlıkları üretim çalışanlarının en sık karşılaşılan mesleki kas iskelet hastalığı olduğunu belirten Kınalı, "Karpal Tünel Sendromu ve Vibrasyon Sendromu birçok çalışanı zaman içerisinde üretim sektöründe çalışamayacak hale getiren belli başlı rahatsızlıklar arasında. Artan ağrı, uyuşukluk, hassasiyet ve his kaybı ile devam eden bu tablo, zaman içinde çalışanı ellerini kullanamayacak seviyeye getirebiliyor. Gün içinde aşırı yapılan el ve el bileği hareketleri, tekrarlı itme- çekme ve kavrama gerektiren işler, titreşim yayan aletlerle uzun süreli çalışma, insan faktörü ve ergonomi düşünülmeksizin tasarlanan üretim bantları, geç fark edilen semptomlar ve koruyucu müdahalelerin eksikliği, basit el ve el bileği rahatsızlıklarını zaman içinde mesleki hastalık boyutuna taşıyor" şeklinde konuştu.

Egzersizler önemli

Mesleki kas ve iskelet hastalıklarını önlemede hem çalışana, hem de işverene önemli sorumluluklar düştüğünü dile getiren Kınalı, "El bileği ağrısı, gece ellerde uyuşma, el becerisi gerektiren işlerdeki kabiliyetin azalması ve sık yaşanan ufak sakarlıklar, duyu kaybı gibi olaylar erken dönemde dikkate alınmalı. Çalışma sırasında aşırı güç gerektiren kavramalardan kaçınılması, mümkünse koruyucu eldiven kullanımın sağlanması gerekiyor. Çalışanlar, problemleri ciddi boyutlara ulaşmadan üst kademelere iletmeli ve çözüm için işvereni teşvik etmeli. Yüksek risk içeren çalışma alanlarında rotasyon sistemi ile farklı kişilerin gün içinde çalışmaları sağlanmalıdır. Gün içinde yapılacak birkaç dakikalık el bileği egzersizleri de, mesleki üst el bileği rahatsızlıklarını önlemede önemli rol oynuyor" diye konuştu.