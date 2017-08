Et, buzdolabında en fazla 5-6 gün dayanabilir

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, 'Henüz kesim sıcaklığında olan etlerin, hava alamayacak durumda üst üste büyük parçalar halinde konulması halinde buzdolabı ısısının iç kısımları soğutmaya yetmez, etin hava almayan kısımlar bozulabilir' dedi. Saner, etin buzdolabında en fazla 5-6 gün dayanabildiğini söyledi

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, kurban etlerinin uygun koşullarda saklanması gerektiğini belirterek etin serin yerde hava alması sağlanarak kesim sıcaklığından oda ısısına düşmesi beklendikten sonra buzdolabına kaldırılması gerektiğini bildirdi. Saner, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda özellikle hastalık açısından gerekli kontrolleri yapılmamış hayvanların sadece eti tüketenler değil hayvanla temas eden herkes için risk taşıdığını ifade ederek gıda güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Kurbanlık olarak satın alınacak hayvanların, sağlıklı ve besili olmasının yanı sıra hayvan pasaportu/nakil belgesi ile veteriner sağlık raporu ve dezenfeksiyon belgesinin bulunması gerektiğinin altını çizen Saner, hayvanların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşılarının yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlar arasından seçilmesi gerektiğini vurguladı. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Saner, çevre sağlığı açısından kesimin ardından ortaya çıkan kan, mide ve bağırsak içeriğinin gelişi güzel şekilde etrafa atılmaması ve akarsulara dökülmemesi gerektiğini aktardı.



-18 derecede saklanmalı



Saner, kurbanlık etin dayanma süresinin de kesim kalitesine ve parça büyüklüğüne göre değiştiğine işaret ederek şu bilgileri verdi: Kurban etleri, serin yerde hava alması sağlanarak, kesim sıcaklığından oda ısısına düşmesi beklendikten sonra buzdolabına kaldırılmalı. Etler, parçalar halinde gıdaya uygun temiz kaplara veya ambalaj malzemesine konulmalı, buzdolabında 0 ile 4 derece arasında muhafaza edilmeli. Henüz kesim sıcaklığında olan etlerin, hava alamayacak durumda üst üste büyük parçalar halinde konulması halinde buzdolabı ısısının iç kısımları soğutmaya yetmeyeceğini belirten Saner, ette hava almayan kısımların bozulabileceğini vurguladı. Saner, etin buzdolabında en fazla 5-6 gün dayanabileceğini anlatarak şöyle devam etti: Ancak etler kıyma haline getirilirse bu süre 2-3 gün ile sınırlanır. Etler, daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için dondurucuda sıfırın altında 18 derecede saklanmalı. Dondurulmuş etlerin saklama süresi ise 4-6 aydan fazla olmamalı. Dondurulmuş etler çözdürüldükten sonra hemen tüketilmeli ve tekrar dondurulmamalı. Çözdürme işlemi buzdolabı koşullarında gerçekleştirilmeli. Çözdürme işleminin uzun sürmemesi için et parçaları tek seferde tüketilecek şekilde dondurulmalı. Acil durumlarda soğuk su içinde ve suyu sık sık değiştirerek çözündürme işlemi gerçekleştirilmeli ancak bu durumda çözdürme işlemi paketten çıkarılmadan yapılmalı. Sakatatlar etler ile aynı ortamda bulundurulmamalı. Sakatatlar tüketilecekse kesim sırasında temiz şekilde çıkarılmalı, etler ile aynı ortamda muhafaza edilmemeli."



Tekrar tekrar ısıtmayın



Dernek Başkanı Saner, gıda güvenliği açısından etin pişirme şeklinin de önem taşıdığına dikkati çekerek iki saatten uzun süre açıkta kalan pişmiş yemeğin sağlık riski taşıdığını bildirdi.Etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi gerektiğini aktaran Saner, çok kuvvetli ateşte pişirmenin de dış yüzeyde yanmaya neden olabildiğini söyledi.

Samim Saner, çiğ et için kullanılmış kapların pişmiş et için kullanılmaması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: Çiğ ete dokunduktan ya da paketledikten sonra, ellere bulaşma olabileceği için her seferinde eller yıkanmalı. Birden çok ısıtma ve takiben dolaba kaldırma işlemi, yine mikrobiyal bozulmalara yol açacağından pişirilmiş et, tek seferde tüketilecek miktarda ısıtılmalı.