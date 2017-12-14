Fibroderms İle Tek Seansta Çatlaklardan Kurtulun

Çatlaklardan tek seansta kurtulmayı mümkün hale getiren Fibroderms, artık Türkiye’de Kaizen Beautify güzellik merkezinde

Özellikle kalça, basen ve karın bölgesinde oluşan çatlaklar, pek çok kişinin korkulu rüyası. Hızlı kilo alıp verme, hamilelik, yoğun tempolu esneme ve spor hareketleri, cilt üzerinde çatlaklara sebep olabiliyor ve istenmeyen görüntüler oluşturabiliyor. Çatlaklardan tek seansta kurtulmayı mümkün hale getiren Fibroderms, artık Türkiye’de Kaizen Beautify güzellik merkezinde.

Ameliyatsız Çatlak Onarımı

Fibroderms, cilt altı işlemi değildir. Bu nedenle, kanama, yara veya alerjik durumlara yol açmaz. Fibroderms işlemi sonrası rahatlıkla günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Ayrıca seanstan sonra kullanılması gereken Güney Amerika menşeili tamamlayıcı bakım seti, güzellik uzmanı tarafından verilir.

Ameliyatsız Kalça Kaldırma

Fibroderms, çatlak onarımı dışında sıkı ve biçimli kalçalara sahip olmak isteyenler için de ameliyatsız uygulamalar sunuyor. Vakumlama teknolojisi ile Brezilya kalçalarına sahip olmak ve çatlaklardan kurtulmak isterseniz, Kaizen Beautify’dan bilgi alabilirsiniz.

Tel: 05453226200

https://kaizenbeautify.com/fibroderms-catlak-tedavisi