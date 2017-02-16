Göz kapağı estetiği uzmanınca yapılmalı

Op. Dr. Nail Sönmez, göz kapağı estetiği ameliyatının göz kapağı anatomisini iyi bilen doktorlar tarafından yapılması gerektiğini, operasyonun uzman kişilerce yapılmamasının görme sağlığı açısından sorunlara yol açabileceğini bildirdi

Op. Dr. Nail Sönmez, yaptığı açıklamada, genç, dinamik ve estetik bir görünüme sahip olma isteğinin birçok kişiyi göz kapağı operasyonlarına yönlendirdiğini aktardı. Konusunda uzman olmayan kişilerce gerçekleştirilen uygulamaların istenmeyen sonuçlar doğurabildiğine dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti: Göz kapağı estetiği ameliyatının göz kapağı anatomisini iyi bilen doktorlar tarafından yapılması gerekir. Çünkü göz kapağında yaklaşık birkaç milimetrelik bir alanda göz kapağını kaldıran ve kapatan kas, yağ dokuları, gözyaşı bezi, gözü hareket ettiren kaslar gibi birbirinden önemli dokular bulunur. Bu nedenle de alanında uzman kişiler tarafından yapılması, görme sağlığı açısından oldukça önemlidir. Özellikle uzmanlık gerektiren alt göz kapağına yapılan müdahalelerde yeterli tecrübenin olmaması, olası yan etki riskini arttırır. Zamanı durdurmamız mümkün değil ama yaşlanma belirtilerini güncel estetik teknikleriyle geriye döndürebilmek mümkün



Ameliyat 20 dakika sürüyor



Sönmez, göz çevresi ameliyatından sonra daha sağlıklı ve daha genç bir görünüme sahip olunabileceğini vurgulayarak, göz çevresi estetiğinin, sarkmış cilt dokusu ve varsa torbalanmaya neden olan yağ dokusunun kısmen çıkartılıp, onarılarak daha sağlıklı ve estetik görünüme kavuşturulduğunu anlattı. Ameliyatın her göz kapağı için 20 dakika sürdüğünü belirten Sönmez, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: Lokal anesteziyle kapaklar uyuşturulur. Göz kapağı ameliyatından sonra, ilk gün doktorunuzun önerdiği aralıklarla soğuk kompres uygulanır. Antibiyotikli damla ve merhem tedavisi ile bir hafta içinde hasta günlük hayatına döner. Hastalar, hastanede yatmalarına gerek kalmadan evlerine dönebilir.