Göz kapaklarınızı da güneşten koruyun

Pek çoğumuzun 'gözümüze kaçar' endişesi ile göz kapaklarına göz kremi sürmediğini ifade eden Doç. Dr. Berna Özkan 'Gözümüzün çevresindeki cilt çok daha hassas. Güneş ışınlarına maruz kalmak göz kapaklarında cilt kanseri riskini yüzün geri kalanına oranla çok daha fazla artırır. Göz kapaklarımızı da koruyuculuğu yüksek bir güneş kremi ile mutlaka korumalıyız' dedi

Deniz, güneş ve kum üçlüsünün göz kırptığı, gerek yetişkinler gerekse çocukların açık havada daha fazla zaman geçirdiği yaz mevsimi, verdiği enerjinin yanında bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yeterince temizlenmemiş havuzlardan klimaya, güneşten kum ve toz kaçmasına dek birçok yaz tehlikesi gözümüzde önemli sorunlara yol açabiliyor. Doç. Dr. Berna Özkan "Yaz aylarında dış etkenler bazı göz hastalıklarının oluşmasına bazılarının da şiddetinin artmasına neden olurlar. Bu dış etkenlerden korunmanın basit ve etkili yöntemleri var. Oluşabilecek göz rahatsızlıklarının farkında olmak ve onlardan kaçınmak oldukça önemli. Önleyemediğimiz durumlarda ise çok gecikmeden göz doktoruna başvurmak, 'geçer' diye beklememek gerekir. Zira küçük bir ihmal, ileride ciddi görme kayıplarına bile neden olabilir" diyor. Doç. Dr. Berna Özkan, gözlerimizde yazın kapıyı en sık çalan tehlikeleri ve alınabilecek önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



Güneş ışınları

Enfeksiyonlara dikkat

Kontakt lens ihmali



Klor



Kum ve toz kaçması