Göz kapaklarınızı da güneşten koruyun

Deniz, güneş ve kum üçlüsünün göz kırptığı, gerek yetişkinler gerekse çocukların açık havada daha fazla zaman geçirdiği yaz mevsimi, verdiği enerjinin yanında bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yeterince temizlenmemiş havuzlardan klimaya, güneşten kum ve toz kaçmasına dek birçok yaz tehlikesi gözümüzde önemli sorunlara yol açabiliyor. Doç. Dr. Berna Özkan "Yaz aylarında dış etkenler bazı göz hastalıklarının oluşmasına bazılarının da şiddetinin artmasına neden olurlar. Bu dış etkenlerden korunmanın basit ve etkili yöntemleri var. Oluşabilecek göz rahatsızlıklarının farkında olmak ve onlardan kaçınmak oldukça önemli. Önleyemediğimiz durumlarda ise çok gecikmeden göz doktoruna başvurmak, 'geçer' diye beklememek gerekir. Zira küçük bir ihmal, ileride ciddi görme kayıplarına bile neden olabilir" diyor. Doç. Dr. Berna Özkan, gözlerimizde yazın kapıyı en sık çalan tehlikeleri ve alınabilecek önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Güneş ışınları
Doç. Dr. Berna Özkan "Pek çoğumuz 'gözümüze kaçar' endişesi ile göz kapaklarına göz kremi sürmüyoruz. Oysa gözümüzün çevresindeki cilt çok daha hassastır. Güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kalmak göz kapaklarında cilt kanseri riskini yüzün geri kalanına oranla çok daha fazla artırır. Bu nedenle göz kapaklarımızı da koruyuculuğu yüksek bir güneş kremi ile mutlaka korumalıyız. Kremin gözümüze teması halinde hemen bol suyla yüzümüzü yıkamayı ihmal etmemeliyiz" diyor. Güneşteki ultraviyole ışık gözümüze doğrudan zarar verirken, batma ve yanmanın yanı sıra katarakt ve retina hastalıklarına da yol açabiliyor. Özellikle 10:00-14:00 arası güneş ışınlarından uzak kalınmalı. Geniş siperlikli şapka ile hem yetişkinler hem de çocuklar için ultraviyole koruması olan güneş gözlüğü kullanmak şart. Cezbedici görüntüsü olan ama ultraviyole koruması olmayan güneş gözlükleri zarar verebiliyor.
Enfeksiyonlara dikkat
Plaj, piknik ve kamp yerleri gerekli hijyen sağlanamazsa keyfinize gölge düşürebilir. Örneğin kirli elle göze dokunmak gözlerin mikrop kapmasına kolayca yol açabildiğinden, ellerinizi olabildiğince temiz tutun. Çocuklar kendi temizliklerini sağlamada daha deneyimsiz olduklarından göz enfeksiyonuna daha sık maruz kalıyorlar. Bu nedenle çocuklara da el temizleme alışkanlığı kazandırmak önemli.
Kontakt lens ihmali
Kontakt lenslerin dikkatsiz kullanımı yazın göz enfeksiyonlarını artırıyor. Kontakt lensi takıp çıkarmadan önce ellerinizi yıkayın. Lens solüsyonlarını ve lens kutularını mutlaka temiz bir şekilde saklayın. Tatilde en uygunu günlük lens kullanmak. Kontakt lens ile havuza girmek olası enfeksiyon ajanlarının lense yapışarak göze bulaşmasını kolaylaştıracağından deniz ve havuza lens yerine numaralı yüzücü gözlüğü ile girin.
Klor
Yaz aylarında yaptığımız aktiviteler göz travmaları riskini artırırken, en sık yaşanan travma, havuzlara hijyen için konulan klordan kaynaklanıyor. Kimyasal bir ajan olan klor, gözümüze zarar verebildiğinden mutlaka havuzda yüzücü gözlüğü kullanın.
Özellikle plaj ve kırsal alanlarda gözümüze sıkça kaçabilen kum, toz veya otlar da önemli risk unsurları. Gözünüze kaçan yabancı cisim görülüyorsa bir gözyaşı damlasıyla gözlerinizi yıkayıp cismin dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama görülmüyorsa göz doktoruna görünmelisiniz. Zira yabancı cisim korneayı çizerek enfeksiyona hatta kalıcı hasara yol açabilir.
Kum ve toz kaçması
Klima
Yazın güneşli veya klimalı ortamlarda gözyaşı normalden fazla buharlaşarak gözde kuruma, batma ve yanmaya hatta göz yüzeyinin zarar görmesine yol açabildiğinden en basit önlem; gözlerimizi daha sık kırparak daha sık nemlendirmek. Klimalı ortamda havayı nemlendirici cihaz da kullanabilirsiniz. Bunlara rağmen sorun devam ederse göz hekimine danışarak suni gözyaşı damlası kullanabilirsiniz ancak yeterli gelmezse daha yoğun bir tedavi gerekebilir.