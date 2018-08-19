Gül hastalığı, erkeklerde burun büyümesine neden oluyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Koç Yücel, yüzde kızarıklık ve kılcal damar genişlemeleriyle ortaya çıkan ve kırmızı iltihaplı sivilcelere neden olan 'Akne Rozasea'nın (Gül hastalığı), tedavi edilmemesi durumunda ileri evrede özellikle erkeklerde burun büyümesine neden olabileceğini belirtti

Kişilerin genel görünümlerini etkilediği için psikolojik, sosyal ve mesleki sorunlara neden olabilen ve halk arasında gül hastalığı olarak bilinen Akne Rozasea, henüz tam olarak tedavi edilemeyen hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalığın belirtileri ve semptomları, rahatlatabilecek çeşitli tedavilerle hafifletilebiliyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Koç Yücel, burun, yanaklar, alın, çene ve göz kapaklarında görülen hastalığın kızarıklık ve küçük sivilceler şeklinde ortaya çıktığını belirtti. Dr. Yücel, gül hastalığının tam bir sebebe bağlı olmadığını, genetik yatkınlık ve bağışıklık sisteminin de devreye girmesiyle hastalığın gelişebildiğini söyledi. Dr. Yücel, “Stres de artırıyor ama hastalık pek çok şeyin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Güneşe maruziyet, ondan dolayı oluşan kılcal damar artışı, midedeki bazı enfeksiyonlar ve damarlanmanın artışı gibi. Bağışıklık sistemi devreye girince, iltihaplar yapıyor" dedi.

30-60 YAŞ ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR

Evreler halinde ilerleyen hastalığın tam olarak tedavi edilmemesine karşın tedaviyle belirtileri ve semptomların rahatlatılabileceğini ifade eden Dr. Yücel, şunları söyledi:

“Bizim sık gördüğümüz bir hastalık. 30- 60 yaş arası, açık tenli, renkli gözlü kişilerde daha sık görülüyor. Kırmızı ve iltihaplı döküntülerin tedavisinde başlıca tedavi, antibiyotik ve çeşitli kremlerdir. Bu hastalıkta yeme içmede kısıtlamalar vardır. Baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Çok sıcak ve çok soğuk yememeli. Çünkü aşırı ısı farklılıklarına karşı duyarlı bir hastalık. Ayrıca stresten uzak durulmalı. Hastalar kullandıkları ürünlere çok dikkat etmeli. Kolonya gibi alkol içerin ürünlerden uzak durulmalı."

Gül hastalığının güneşten etkilenen bir hastalık olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Yücel, “Güneşten korunmak çok önemli. Eğer korunma olmazsa, ciltte kılcal damarlar artıyor. Kılcal damar artınca, o bölgeye yoğun kan geliyor. Aşırı kızarıklığa neden oluyor" dedi.

KIRMIZI BÜYÜK BURUNA NEDEN OLABİLİYOR

Hastalığın ilk evresinde yüzde genel bir kızarıklık olduğunu, küçük sivilcelerin ortaya çıktığını belirten Dr. Yücel, “İlk evrelerde ağızdan alınan ilaçlar ve kremlerle tedavi edilir. Ancak eğer damarlar artmışsa lazerle genişleyen damarlar yakılabilir" diye konuştu. Hastalığın hiç tedavi edilmemiş ileri evrelerinde özellikle erkek hastalarda burun büyümesinin ortaya çıktığını anlatan Dr. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hastalıkta önce kılcal damar artışı oluyor, ama zamanla yağ bezeleri artışına dönüşüyor ve rinofima denilen özel bir durum gelişebiliyor. Rinofima burun derisi altındaki yağ bezlerinin genişlemesi sonucu burunda kızarma, büyüme ve bazen yumrularla ortaya çıkıyor. Bu durumda cerrahi gerekiyor. Burun soyma dediğimiz işlem yapılır."