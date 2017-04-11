Hamileler şeker yüklemesi yaptırmalı mı?

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın şeker yüklemesi ni önerdiğini kaydeden Op. Dr. Merve Biçer, medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çekti

“Kesin sonuç ortaya çıkıyor”

Riskleri anlatıyoruz

İhmal edilmemeli

Medical Park İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Biçer, gebelikte olan şeker hastalığının belirlenmesi için 24 ve 28 haftalarda glikoz yüklemesiyle yapılan şeker yükleme testinin anne ve bebek sağlığına olumlu katkı yaptığını söyledi.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Merve Biçer, “Anne adayının ilk olarak gebelik kan şekerini ve hemoglobin seviyesine bakıyoruz. Bu değerler normalse rutin şeker taraması ile ilgili bir şey önermiyoruz. Gebeliğin 24-28 haftasında şeker yükleme testi öneriyoruz. Bunda da ilgili amacımız Gestasyonel diyabetine ait risk grubu hastaları saptayabilmek. Çünkü bu hastaları saptayamazsak, oluşabilecek anne ve bebek risklerini önleyemiyoruz ve çözüm üretemiyoruz” dedi.Anne adaylarına şeker yükleme testinin 24 ve 28 haftalar arasında uygulandığını kaydeden Op. Dr. Biçer, “Yapılan test sırasında anne adayına önce 50 gr glikoz içirilir. Bir saat sonra kanda glikoz seviyesi kontrol edilir. Kandaki glikozun yüksek çıkması halinde 3 saat sürecek yüklemenin ardından, anne adayının gebelik şekeri olup olmadığı kesin olarak belirlenir. Anne adayına yapılacak şeker yükleme testi sonrasında aşırı fiziksel aktivitenin yapılmaması ve bu süreçte herhangi bir şey yenmemesi gerekir. Bunlar şeker yükleme testinin doğru sonuç vermesi açısından önemlidir. Kan şekeri normalse sıkıntı yok, risk ortaya çıkmıyor. Kan şekeri yüksek ise hastalarda insülin tedavisine geçiliyor” dedi.Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın şeker yüklemesini önerdiğini kaydeden Op. Dr. Biçer, “Hastanın daha önceden tekrarlayan düşükleri, iri bebek doğurması, rahim içinde bebek kaybı, ailede diyabet öyküsü ve obezite varsa bu hastalara ilk anda gebelik şeker testini gebelik başında öneriyoruz. Yoksa kan şekerine ve son 3 aylık kan şekeri parametresine bakıyoruz. Hastalara bu testi önermemiz tamamen doğru. Ancak son karar aileye aittir. Biz her zaman yaşanabilecek ihtimalleri anlatırız” diye konuştu.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Biçer, anne adaylarının uzman hekimlerden bilgi alması gerektiğini belirterek, “Şeker hastalığının gebelikten önce var olması ya da gebelik döneminde ortaya çıkması, anne adayı ve bebek için bazı risklerin oluşmasını sağlar. Şeker hastalığı olan gebelerde bu süreçte kan şekeri seviyelerinin ne kadar düzenli olması sağlanırsa, diyabet yüzünden oluşacak riskler azaltılır. Şeker yükleme testi olmadığı takdirde erken doğum ve iri bebek riski ile sezaryen oranları artıyor. Bebeğin rahimde kaybedilmesi ve gelişme geriliği oranı artarken bu şekilde doğan bebeklerin gelecekte Tip2 diyabet riski daha yüksek oluyor. Medyadaki bilgi kirliliği insanları rahatsız ediyor. Bu nedenle hassas davranılmalı” dedi.Fakat ailesinde birinci derece akrabalarında şeker hastalığı olanların, daha önceki gebeliklerinde şeker hastalığı sorunu yaşayanların, sebebi açıklanamayan gebelik kaybı olan kişilerin, gebelikten önce obez olanların şeker hastalığı açısından takip edilmesi gerekir. Bu hem gebeliğin sorunsuz geçmesine, hem de anne ve bebeğin sağlığı açısından önemlidir.