Huzursuz bacak sendromunun nedenleri ve tedavisi

Yaşam boyu devam eden bir hastalık olan huzursuz bacak sendromu, kronik böbrek yetmezliği olanlarda sıklıkla görülüyor. Hamilelik döneminde de görülebilen sendrom, aşırı fiziksel aktivite, çok sıcak veya soğuğa maruz kalma, uykusuz kalma, bazı ilaçlar, alkol, kafein veya kimi mevsimler hastalıkta alevlenmelere yol açabiliyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, toplumun %10’unda görülen huzursuz bacak sendromunun yaşam boyu devam eden bir hastalık olduğunu söyledi.



Huzursuz bacak sendromunun, uyanıklık sırasında ortaya çıkan, uykuya dalma veya uykuyu sürdürmede zorluğa yol açan, bacaklarda kollarda veya gövdede tarifi mümkün olmayan anormal duyumlara neden olan bir hastalık olduğunu belirten Kuzu, “Hastalığın toplumda görülme sıklığı %10 düzeyindedir. Hastalığın başlangıcı genellikle yirmili yaşlardadır. Daha sonra yaş ilerledikçe hastalığın sıklığı da artmaktadır. Huzursuz bacak sendromu ailesel olabileceği gibi kendiliğinden de ortaya çıkabilir” dedi.



Hastalığın gebelik döneminde de görülebildiğini ifade eden Kuzu, “Gebeliğin son üç aylık döneminde sıklıkla %20’lere kadar çıkabilmektedir. Gebelikte görülen huzursuz bacak sendromunun serum ferritin ve folat düzeyi düşüklüğü ile ilişkisi olduğu gösterilmiştir” diye konuştu.



Sendromda santral sinir sisteminde demir ve ferritin düşüklüğü saptandığını belirten Kuzu, “Kronik böbrek yetmezliği olanlarda huzursuz bacak sendromu çok sık ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar, bel ve boyun fıtıkları, kanserler, B12, folik asit ve magnezyum eksikliklerinde huzursuz bacak sendromu sıklığı artmaktadır” dedi.



Gebelik dönemine dikkat



Huzursuz bacak sendromunun yaşam boyu devam edebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Kuzu, hastalığın bazı dönemlerde alevlenebileceğini kaydederek şunları söyledi:



“Hastalık bazen düzelmeler (remisyon) bazen de alevlenmelerle (relaps) seyreder. Yani hastalık semptomları bazen azalıp bazen de artış gösterebilir. Örneğin gebelik hastalık semptomlarını alevlendirebilir. Bunun dışında aşırı fiziksel aktivite, çok sıcak veya soğuğa maruz kalma, uykusuz kalma, bazı ilaçlar, alkol, kafein veya bazı mevsimler hastalıkta alevlenmelere yol açabilir.



Huzursuz bacak sendromunda genellikle bacaklarda olan huzursuzluk hissi daha çok oturma veya hareketsiz kalma durumlarında ortaya çıkar ve buna hareket etme ihtiyacı eşlik eder. Hareketle beraber semptomlar ortadan kalkar ve rahatlama olur. Semptomlar genellikle akşam veya gece saatlerinde ortaya çıkar veya belirginleşir.”



Huzursuz bacak sendromu şüphesiyle kliniğe başvuran hastalara bazı tetkikler yapıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:



“Serum ferritin düzeyi, böbrek fonksiyon testleri, magnezyum, vitamin B12 ve folik asit düzeylerine bakılır. Huzursuz bacak sendromlu hastaların üçte birinde nöropati (sinir kılıfı veya gövdesinde hasar) çıkması nedeniyle EMG yapılır. Bu hastalıkta sıklıkla uykuda periodik hareket bozukluğu da sık olarak ortaya çıkmaktadır. Tedavide dopamin, dopamin reseptör agonistleri, gabapentin, benzodiazepinler kullanılabilmektedir. Bunun dışında demir, magnezyum ve folik asit tedaviye destek olarak kullanılmaktadır.”