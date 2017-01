İKÇÜ'de 'fetal cerrahi merkezi' açılacak

Amerika'daki en büyük fetal cerrahi merkezinin bir benzeri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılacak. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sefa Kelekçi başkanlığında açılacak olan merkez doğmamış bebeklere şifa dağıtacak

Tümör, idrar yollarının tıkalı olması, beyin ve sinir sistemi anomalileri, göbek deliğinin açık, bağırsakların dışarda olması gibi sayısız sağlık problemi artık bebek daha anne karnındayken çözülecek. Şu an Türkiye'de henüz doğmamış bebeğe bu tip müdahalelerin yapılabildiği bir merkez yok. Ancak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Sağlığı Araştırma Merkezi bünyesinde kurulması planlanan Fetal Cerrahi Merkezi sayesinde, yetişkin bir bireye yapılabilecek cerrahi operasyonların neredeyse tümü, anne karnındaki bebeğe de yapılabilecek.



Ölüm, tek şeçenek değil



Amerika'da anne karnındaki bebeği önce dışarı çıkarıp, urunu aldıktan sonra ait olduğu anne karnına sağlıklı bir şekilde yerleştiren fetal cerrahi merkezi, dünya çapında ses getirmişti. Şimdi o merkeze, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden üç araştırma görevlisi ile birlikte, doğmamış bebeğe yaptığı operasyonlarla tanınan Profesör Doktor Sefa Kelekçi de gidiyor. Amerika'da üç ay kaldıktan sonra yurda dönecek olan hekimler, anneler ve bebeklerinin yaşam umudu olacak. Böyle bir merkezi Türkiye'de bırakın hayata geçirmeyi, proje bazında bile düşünenin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sefa Kelekçi, operasyonu anne karnındayken yapmanın hastalığın gidişatını ve bebeğin ölümünü engellediğini, üstelik bebek cildindeki iyileşmenin bir yetişkinden çok daha hızlı geliştiğini, geride iz de bırakmadığını söyledi.



Türkiye için lüks değil



Prof. Dr. Kelekçi; Bu merkez Türkiye için lüks değil, biz bu deneyime sahibiz. Türkiye'deki eğitim veren ilk fetal cerrahi (anne karnında ameliyat) merkezi olacak. Biz alt yapıyı oluşturmuştuk. Son rötuşları yapıp eğitimleri de tamamladıktan sonra bir yıl içinde bu merkezi faaliyete geçirebileceğiz. Gebe kadınlara, bebeğinin hastalığını onun anlayacağı dille anlatıyoruz. Eskiden bu tür hastalıklara hiçbir şey yapılamadığından gebelik sonlandırılıyordu fakat şimdi biz annelere ikinci bir seçenek sunuyoruz. Hastalardan bu tür başvurular her geçen gün artıyor. O nedenle biz Dünya ölçeğinde, pozisyonumuzu almak istiyoruz. Anne olma yaşının yükselmesi ile birlikte sakat bebek olasılığı da arttığı için çözüm üretmemiz gerekiyor. Emek her zaman karşılığını buluyor. Bir yıl sonrasında çok daha güzel günler olacak." dedi. Fetal cerrahi merkezi açabilmenin şartlarından biri de uluslararası cerrah diplomasına sahip bir hekimin, bu işin içinde olması. Bebekler göz göre göre ölüme terk edilmesin diye Avrupa Akademisinden bu diplomayı aldığını söyleyen Prof. Dr. Sefa Kelekçi, anne karnındaki bebeğe yaptığı başarılı operasyonlarla tanınıyor. Merkez hayata geçirildiğinde, anomali nedeniyle daha doğmadan yaşamına son verilen bebekler, hayata bağlanmış olacak.