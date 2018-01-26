İstanbulda En İyi Zirkonyum Kaplama Diş Tedavisi ile AFS Dent Rahatlığı

Zirkonyum kaplama, doğal görüntü yakalamak ve estetiği ön plana çıkartmak için metal yerine, alaşım olan zirkonyum malzemesi kullanarak sağlanmaktadır.

Zirkonyum kaplama

, doğal görüntü yakalamak ve estetiği ön plana çıkartmak için metal yerine, alaşım olan zirkonyum malzemesi kullanarak sağlanmaktadır. Porselen olarak gözlemlenen bu dişlerde doğal görünmesi ve aynı zamanda sağlamlığı bakımından diş hekimlerinin önerisi olmasından dolayı günümüzde yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Işık geçirgenliğine karşı hassasiyeti olan zirkonum, orijinal dişlere en yakın görünümü yakalama konusunda yardımcı olmaktadır.

Zirkonyum Diş Hangi Sebeplerden Dolayı Tercih Edilir?

Zirkonyum diş şu sebeplerden dolayı günümüzde diş hekimlerince, hastalara uygulanmaktadır;

Beyazlatma gibi durumlardan sonuç alınamamış dişlerde tercih edilir.

Önceden dişleri kesilmiş kişiler için tercih edilir.

Ayrık dişleri birleştirme amacıyla kullanılır.

Kırık dişlerin düzeltilmesinde tercih edilir.

Eski yapıda ki dolgular için uygundur.

Çarpık veya eğri dişlerin tedavisi amacıyla tercih edilir.

Dolgu uygulanamayacak kadar diş kaybı yaşanması durumlarında tercih edilir.

Zirkonyum Tedavisi ve Avantajları

Zirkonyum tedavisi yaptırmak isteyen kitleleri bu aşamada bilgilendirmek ve en verimli sonuçları almalarını sağlamak bakımından tüm avantajları ile ilgili bir sıralama yapmaktayız. Bu sayede diş hekimlerinin de yoğun bir şekilde tercih ettiği bu tedavi yöntemi ile çok daha sağlıklı dişlere kısa sürelerde ulaşabilirsiniz;

Diş eti hastalıkları veya diş çekilmeleri durumları zirkonyum ile önlenmektedir.

Alerjik bir yapıya sahip değildir.

Sıcak ve soğuk hassasiyetlerini önlemektedir.

Diğer diş yapılarına göre çok daha hijyeniktir.

Vücut dokularına ve ağız dokuları ile %100 uyumludur.

Işık geçirgenliği olan bir malzemedir.

Zirkonyum Porselen Kaplama Dezavantajları Var Mı?

Tabii ki porselen kaplama işlemlerinden faydalanmak isteyenler zaman zaman bazı dezavantajlar ile karşılaşabilmektedir. Teknik anlamda bu kaplama tedavi yönteminin dezavantajlarını tek bir çatı altında topluyoruz;

Metal yapılı kaplamalara göre maliyetli bir üründür.

Yan yana 3-4 diş eksikliğine bağlı köprü kullanılması durumu risklidir. Metaller kadar kırılmaya dirençli olsa da, bu yapı kadar esnek değildir.

Türkiye’nin En İyi Zirkonyum Diş Tedavisi

Afs Dent , Türkiye’nin en iyi diş hastanelerinden birisi olarak her gün yüzlerce farklı hastanın mağduriyetine çözüm üretmektedir. Bu noktada zirkonyum diş tedavisinden faydalanmak isteyen kişiler hemen randevular alarak, bu noktada uzman olan hekimlerin güvencesi altında yer alabilirler. Siz de teknik anlamda merak ettiğiniz detaylara ulaşmak ve bu kapsamda tedavi süreçlerini ele alabilmek açısından anında uzman doktorlar ile kontak kurabilirsiniz.

Diğer tedavi yöntemlerine ilişkin de kontrollerin sağlandığı afsdent.com, sizler için en iyisini belirlemekte ve cazip fiyatlardan diş tedavisi görmenizi sağlamaktadır. Zirkonyum ve diğer pek çok ilerleyen tıp gelişmesini uzman diş hekimleri ile sunan ekibimiz, bu sayede üst düzey bir hizmet ayrıcalığını bütünü ile elde etmenize yönelik çalışmalarını sunmaktadır.