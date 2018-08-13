Kalp nakli bekleyen eşiyle aşkı, klibe konu oldu

İzmir'de kalp nakli bekleyen kadınla onun hayata tutunması için çaba gösteren fedakar eşinin aşk hikayesi, müzik klibine konu oldu

Hayatlarını 36 yıl önce birleştiren ve bir çocuk sahibi olan 64 yaşındaki Cemal ve 55 yaşındaki Beyhan Tekün, evliliklerinin son 17 yılını hastalıklarla mücadele ederek geçirdi.

Kalp yetmezliği teşhisi 2001 yılında konan Beyhan Tekün, ilaç tedavisinin yetersiz olması ve vücudunda şişlikler oluşması sonrası 2008 yılında kalp nakil listesine alındı.

Tekün'e kalbinin sağ kısmında çalışma fonksiyonlarının azalması nedeniyle 2012 yılında yapay kalp destek cihazı takıldı.

Bu sürede eşi için uygun kalbin bulunamamasına üzülen Cemal Tekün, 2016 yılında konulan prostat kanseri teşhisi sarsıldı.

Ameliyat edilen Tekün, bu süreçte de kalp nakli bekleyen eşini yalnız bırakmadı.

Beyhan Tekün'ün sağlık durumunun 10 ay önce kötüleşmesiyle artık hastane odasında yaşamaya başlayan çift, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde organ bağışı bekliyor.

Emekli olmasına rağmen ilave tedavi masraflarını karşılamak için bir inşaat firmasında çalışmaya başlayan Cemal Tekün, işten çıkınca artık evleri haline gelen hastanedeki odalarına gidiyor.

Hayat arkadaşının herşeyiyle ilgilenen Cemal Tekün'ün fedakarlığı ve çiftin birbirine olan sevgisi, organ nakline dikkat çekmek üzere çekilen, Deniz Tuzcuoğlu'nun seslendirdiği "Kadınım" şarkısı klibine de konu oldu.

"Eşimi ayakta tutmaya çalışıyorum"

Cemal Tekün yaptığı açıklamada, eşini çok sevdiğini, onsuz bir hayat düşünemediğini, tek amacının ise onun sağlığına kavuşmasını görmek olduğunu söyledi.

Hayat arkadaşının acilen kalp nakli olması gerektiğini belirten Tekün, "Yola çıkarken söz verdik, iyi günde, sağlıkta, hastalıkta diye. Her insanın yapması gereken bir fedakarlığı yapıyorum. Elimden geldiği kadar Beyhan Hanım'ı ayakta tutmaya çalışıyorum." dedi.

Tekün, aşklarının herkesi etkilediğini, sanatçı Deniz Tuzcuoğlu'nun şarkısı için çekilen klipte de organ nakli için bekleyen insanların hayatına dikkat çekmek için rol aldıklarını belirtti.

En büyük isteğim eşimin nakil olarak sağlığına kavuşması ve Ege'nin güzel bir sahil kasabasına yerleşip hayatımıza orada devam etmek" diyen Tekün, şöyle konuştu:

"Bu hastalığı yenebilmek için eşimin yedek kalbi olarak devreye girdim. Onun çalışmayan kalbi olmaya çalıştım. Bugüne kadar başarılı olduğumu düşünüyorum. Nakil olduktan sonra kendisi daha iyi olacak, özlediğimiz günlere kavuşacağız."

"Bana bebek gibi bakıyor"

Beyhan Tekün de eşinin gösterdiği fedakarlıkla sevginin ne kadar kutsal bir değer olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bana bebek gibi bakıyor. Eşim kalbim değil, herşeyim oluyor." dedi.

Eşi ve kızıyla denize gitmeyi çok özlediğini kaydeden Tekün, organ naklinin yakınları vefat eden insanlar için zor bir karar olduğunu ancak bir can kurtarmanın öneminin farkında olunması gerektiğini dile getirdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi Uzman Doktoru Emre Demir ise kalp nakli bekleyen hasta sayısı artarken bağışçı sayısının istenilen düzeyde artmadığını, bu konuda duyarlılığın artması gerektiğini söyledi.