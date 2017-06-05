Korse giymek göbek eritir mi?

Geçmişten beri kadınların kullandığı ürünler arasında yer alan korse vücudun şekillenmesine yardımcı olduğu gibi göbek eritmede de oldukça etkilidir

Korseden iyi bir verim alınmak isteniyor ise bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Öncelikle profesyonel bir korse seçilmelidir. Çünkü her korse göbek eritmek için kullanılmamaktadır. Vücudun nefes almasını sağlayacak olan toparlayıcı bir korse seçilmelidir. Bedeninize uygun olan korse daha fazla verim almanıza olanak sağlar. Ayrıca bedeninize uygun bir korse modeli mevcut değil ise o zaman bedeninize uygun bir model yaptırabilirsiniz. Bu sayede daha etkili bir sonuç alabilirsiniz. Korse giydiğinizde vücudunuzda terleme oluşur. Bu da göbeğin erimesine yardımcı olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bol sıvı tüketmek olmalıdır. Terleme sonrası su kaybı oluşacağından bu ayrıntıya özen gösterilmelidir.



Korse nasıl kullanılmalı?

Göbek bölgesini eritmek için kullanılan şekillendirici etkili korse etkili olacaktır. Ancak bunun için bazı uygulamaları da yapmanız gerekir. En az 8 saat korse ile durmanız gerekir. Ayrıca korse takılı olduğu anlarda spor yapmak veya yürüyüş yapmak da oldukça etkili olacaktır. Aşırı sıkı olan korse vücuda baskı uygulayacaktır. Bu da etkili bir sonuç almanıza engel olur. Burada rahat etmeniz önem taşır. Gündüz korse takmak istemeyenler için gece uyku korseleri bulunmaktadır. Uyku saati içerisinde takabilirsiniz. Bu sayede de etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Hamilelik sonrası göbek bölgesinin toparlanması için de özel korseler kullanabilirsiniz. Bu da etkili bir sonuç almanıza yardımcı olacaktır. Göbek bölgesini etkili bir şekilde eritmek istiyorsanız beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir. Korse kullanmaya başladıktan sonra beslenme diyet listesi oluşturmalı ve kesinlikle uymalısınız. Korse kullanımında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise düzenli kullanım yapılmasıdır. İstikrarlı bir kullanım sonrası göbek bölgesinin eridiğini görebilirsiniz. Korse kullanımı sonrası yağ yakıcı besinler de kullanmanız fayda sağlayacaktır. Korse profesyonel olarak terlemenize ve ödem atmanıza yardımcı olur. Düzenli olarak uygulamanız yeterli olacaktır. Elbise altına giyilen korse sizi rahatsız etmemelidir. Ayrıca içerisinde rahat hareket etmeniz gerekir. Bu ayrıntılara dikkat ederek seçimlerini yapmalısınız.



Korse ile zayıflanır mı?

Korse mideye baskı yapacağından dolayı açlık hissini de ortadan kaldıracaktır. Bu da etkili bir zayıflama sunacaktır. Korse kullanımı sonrası zayıflama görülebilir. Bundan sonra kendi iradenize mutlaka sahip çıkmalı ve beslenmenize dikkat etmelisiniz. Korseyi isterseniz hekim kontörlünde de kullanabilirsiniz. İyi bir diyet programı ile destekleyerek kilolarınızdan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Korse kullandığınız zaman mutlaka fazla hareket etmeye özen gösterin. Bu hareketlilik sonrası vücutta terleme meydana gelecektir. Buda göbek bölgesinin erimesine yol açacaktır. Bu terleme sonrası sıvı alımına da dikkat ederek tüketim yapmalısınız. Korse kullanımı konusunda sıkıntı yaşarsanız çıkarabilirsiniz.