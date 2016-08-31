31 Ağustos 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Lazer epilasyon İzmir acısız teknoloji

    Lazer epilasyon İzmir dolaylarına da hızla yayıldı ve bugün birçok özel klinikte sizlere en üstün lazer hizmeti olarak sunulmaya başlandı bile

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 10:10
    Lazer epilasyon İzmir acısız teknoloji
    Lazer epilasyon İzmir dolaylarına da hızla yayıldı ve bugün birçok özel klinikte sizlere en üstün lazer hizmeti olarak sunulmaya başlandı bile. Bu uygulama sizlere acıyı son verdirecek şekilde dizayn edilmiş yani eksi 3 derece ile çalışan başlığı sayesinde acı duymayacak ve çok kolay bir şekilde tüm vücut kıllarınız için lazer epilasyon yaptırabileceksiniz. Adı Soprano Ice cihazı ile çalışan Buz Lazer hizmeti artık Ankara’da yaşayan vatandaşlar için de sunulmaya başlandı. Lazer epilasyon İzmir şubelerinde özellikle çok kısa süre içinde sonuç almak zaten tercih edeceğiniz daha iyi bir hizmet yok diyebiliriz. Yaklaşık olarak 8 seansta sizler zaten o kadar büyük başarı elde etmiş olacaksınız, yıllarca gidip gelen ama tüyleri bitmeyen kişilere adeta en iyi cevap olmuş olacaksınız. Lazer epilasyon İzmir kliniğinde sizlerde hem kadın hem de erkek olarak fark etmeden hizmet alabilirsiniz. Klinikler her yaş grubu için ve cinsiyet ayırt etmeden hizmet vermeye devam ediyor. Sizlerde yaz kış farkı olmadan yapılabilen Buz Lazer tekniği ile istenmeyen tüylerinize veda edin ve her seferinde bu tüyleri nasıl alacağım derdinden kurtulmuş oluverin. Bunun rahatlığını özellikle seanslarınız bittiğinde ve artık tüy derdiniz kalmadığında çok daha iyi anlamış olacaksınız. Erkek lazer epilasyon hizmeti almak isteyen Ankaralılarda korkuyu bir kenara bırakacak ve ne kadar zevkle gidilecek bir lazer epilasyon içinde yer aldıklarını görmüş olacaklar. Eksi teknikler genellikle erkek kılları için pek uygun olmuyor ve dolayısı ile de başarılı sonuçlarda alınmıyordu. Oysa şimdi artık yepyeni teknoloji olan Buz Lazer ile hem kadın hem de erkekler acıya son diyerek düzenli olarak lazer seanslarınıza katılıyorlar. Erkek lazer epilasyon randevunuzu alarak düzenli olarak devam etmeniz çok önemlidir. Ayda ortalama bir kez gidecek ve yıl bitmeden de sizler tüylerinizden kurtulmuş olacaksınız. Erkek lazer epilasyon uygun fiyatları ile de siz Ankaralıların yüzünü güldürecek ve artık kılları sorun etmeniz ortadan kalkacak ve ekonomik, başarılı sonuçlar ile yüzünüzü güldüreceksiniz.
    Anahtar Kelimeler: Lazer, Epilasyon, İzmir, Dolaylarına, Da

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Güncelliğini koruyor...
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Girizgah
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ Nostalji-3 İzmir Fuarı
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz