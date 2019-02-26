LÖSANTE'ye ruhsat verildi

LÖSEV, Sağlık Bakanlığı'nın LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne beş iş günü içerisinde ruhsat vereceğini duyurdu.

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı), Sağlık Bakanlığı'nın LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne beş iş günü içerisinde ruhsat vereceğini duyurdu. 2015 yılından bu yana kapasitesinin yüzde 20'sinde hizmet veren LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi artık tam kapasite hizmet verebilecek.

LÖSEV yetkilileri ve lösemili çocukların aileleri Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek, LÖSANTE'nin ruhsatına kavuşacağını müjdeledi. Açıklamada, "Yıllardır tam donanımlı hazır bekleyen hastanenin 325'i boş bekletilen yoğun bakım servisleri, ameliyathaneleri, radyoterapi kliniği, yetişkin kemik iliği nakli servisleri, kalp damar cerrahisi kliniği, yoğun bakım servisleri ruhsat verilmesi ile tam kapasite çalışacaktır" denildi.

Daha fazla çocuk kaybetmeyelim

Bakanlığın ruhsat talebine "Kamu hastanesi gibi hiçbir ilave ücret almaksızın sunmayı taahhüt ettiğiniz takdirde talepleriniz tekrar değerlendirilecektir" cevabı verdiği kaydedilen açıklama şöyle:"LÖSEV'in tek derdi daha fazla lösemili ve kanserli çocuğumuzun hayatını kurtarmaktır. Biz çocuk ve yetişkin kanser veya kalp veya yoğun bakım bekleyen hastamızı yüzde 100 başarı ile tedavi etmek istiyoruz. Elbette özel bir hastanenin doktor maaşlarının, elektrik, kira, ısıtma, sterilizasyon, güvenlik, yemek, temizlik, ulaşım gibi tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığı vergi vermeyen, tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, bakım, onarım gibi giderler ödemeyen kamu hastanesi gibi çalışması imkansızdır. Ama LÖSEV tam 20 yıldır imkansızları başarıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu teklifi karşısında da LÖSEV'in cevabı 'Teklifinizi kabul ediyoruz ve tam ruhsat + tam doktor kadrosu bekliyoruz' oldu. Beş iş günü içerisinde tam ruhsatımızı bekliyoruz. Herkes sözünde dursun ve artık bu sorun kökünden çözülsün. artık daha fazla çocuğumuzu ve hastamızı kaybetmeyelim."