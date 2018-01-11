Matcha Çayı ve Bağışıklık

Matcha çayı birçok faydası olan, özel bir üretim tekniğine sahip toz haline getirilmiş yeşil çaydır. Kendi içinde değişik türleri olan bu çay, dövülürken özel bir teknik uygulandığından etkisi yeşil çaya göre daha fazladır. 5-8 kata kadar çıktığı bilinmektedir

birçok faydası olan, özel bir üretim tekniğine sahip toz haline getirilmiş yeşil çaydır. Kendi içinde değişik türleri olan bu çay, dövülürken özel bir teknik uygulandığından etkisi yeşil çaya göre daha fazladır. 5-8 kata kadar çıktığı bilinmektedir. Bekleme olması, yaprakların damarlardan özenle ayrılması ve özelliğini kaybetmeyecek şekilde öğütülmesi etken maddelerin de daha fazla artmasını sağlar. Bu matcha çayı gölgeleme tekniği ile bekletilerek hazırlanmaktadır.



Nasıl Kullanılmalı?

Matcha çayı, dikkatli kullanılması gereken bir toz çaydır. Yani kullanım miktarına özen göstermek, aşmamak gerekir. Etkisi güçlü olduğu için, fazla kullanım olduğunda kalpte çarpıntı kaynağıdır. Hazırlanışına gelince, önce birkaç damla suyla bir kaşık toz matcha çayı eritilir. Sonra da tam kaynamayan, kaynamaya yakın su içine dökülür. Metabolizmanın yavaşladığı akşamüstü saatlerinde kullanımı önerilir. Ayrıca spordan önce içildiğinde etkin daha fazla olmasını sağlar. Yağlarınızı hızlıca eritebilirsiniz. Metabolizma hızlandırıcı bir etkisi olan bu çay, yağ yakma hızını da artıracaktır.



Bağışıklık Sistemi İçin Faydaları

Matcha çayının en büyük faydalarından biri bağışıklık sistemini korumasıdır. Yani eğer kolay hasta oluyorsanız, bu çaydan düzenli olarak içerek direnç geliştirebilirsiniz. Ayrıca önemli bir hastalığın tedavisinde de bu çay son derece etkilidir. Örneğin kanser hastalığında tedavi aşamasının en önemli bölümü direnç, bağışıklık kazanmaktır. Yani iyi hücreler kötü hücrelere ancak baskın olduğu zaman iyileşme olur. En azından kötü hücreleriniz durur, üremez. Bağışıklık sistemine katkısı ayrıca stresi azaltması, vücuttan zararlı maddeleri atması bakımından sağlanır.



Eczanede Var mı?

Matcha çayı internette satılan bir üründür. Sitemiz üzerinden dilediğiniz ürünü seçerek satın alma işlemlerini yapabilirsiniz. Bu çayın internette satışı çok fazla olduğundan bazı siteler durumu suiistimal ederek problemli ürün satışı yapabilmektedir. Yani bandrolü olmayan, fatura göndermeyen yerlerden kesinlikle ürün almamanız gerekir. Sitemizde yer alan tüm ürünler hologramlı şekilde faturalı olarak size gönderilir. Matcha çayı eczane yerlerinde satılmayan bir üründür.



Nasıl Sipariş Verebilirim?

Sipariş vermeye karar verdiğinizde, öncelikle ödemeyi tamamlamanız gerekmektedir. Bu aşamadan sonra siparişiniz alır ve kargo ile en geç 3 günde size gönderilir. Daha sonra takip kodunu alabilir ve ürünün nerede olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Sonraki aşamada kargo geldiği zaman teslim alma süresi vardır. Bunu yaparken acele etmemeniz gerekmektedir. Yani paketi teslim aldıktan sonra eğer ürün sorunlu çıkarsa bu durumda iade süreci zaman açısından sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle kapıda paket kontrolü yapılmalı, fatura varlığına bakılmalı, sorun görülmesi halinde iade teslim formu yazdırılmalıdır.

Hangi Ürünü Seçmeli?

Matcha tozu (http://matchatozucayi.com/) seçerken ne kadar süre kullanacağınız önemli bir konudur. Ayrıca ilk kullanım olup olmaması da tercihlerde belirleyici olabilir. Yani birçok kişi kullanımdan emin olmadığından ilk başta 1 ürün alabilir. Sonra eğer memnun kalınırsa 3- 6- 9’lu paketlerden seçim olabilir.