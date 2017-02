Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Geçmişte ileri yaşların hastalığı olarak bilinen meme kanseri, günümüzde erken yaşlara doğru kaymaktadır. Bu nedenle meme sağlığı kontrollerin erken yaşta başlatılması öneriliyor.

Meme kanseri belirtileri ortaya çıkmadan yapılan düzenli kontroller sayesinde meme kanseri erken teşhisi yapılabilir. Bu nedenle 20 yaşını geçen her kadının adet sonrası dönemde kendini muayene etmesi ve 35 yaşına kadar her 3 yılda bir uzman bir hekime muayene olması öneriliyor. 35 yaştan sonra her yıl muayene olması ve 40 yaşından sonra da mamografi çektirmesi önerilmekte.

Meme kanseri en sık ele kitle gelmesi ile ortaya çıkar. Bunun dışında çeşitli meme kanseri belirtileri vardır. Meme kanseri sadece deride kızarıkla da başlayabilir. Özellikle enfeksiyon ile ilişkili olmayan derideki kızarıklık için mutlaka bir hekime başvurulması öneriliyor.Meme başının içeri çekilmesi, memenin boyutlarında ortaya çıkan değişikler de meme kanseri belirtileri arasında sayılabilir. Meme başından kanlı akıntı gelmesi de meme kanseri belirtileri arasında sayılır. Bazen meme kanseri sadece koltuk altında bir kitle ele gelmesi ile de ortaya çıkabilir. Düzenli yapılan kontrollerle yukarıdaki meme kanseri belirtileri ortaya çıkmadan meme kanseri erken dönemde teşhis edilebilir.