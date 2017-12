Moringa bitkisinin faydaları ve kullanımı

Moringa bitkisinin güçlü bir protein kaynağı olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda düşük yağ içerir



Moringa ne işe yarar?



Moringa bitkisi içeriği



Moringa faydaları nelerdir?

Moringa çayı nereden alınır?

Bitkinin tanınma nedeni besin değerinin yüksek olmasıdır. Besin değerinin yüksek olması ile popüler olan bitki çeşitli mineral ve vitaminlere sahiptir. Amino asit fazladır. E vitamini, C, A ve protein, kalsiyum içerir. Potasyum oranı da ziyadesi ile fazladır.

Beyinde bulunan dopamin, nörotransmitter ve serotonin oranlarını normal hale getirebilmektedir. Depresyon, stres ve ruh halinin bozuk olması gibi durumlar için faydalı olduğu söylenmektedir.

Moringa çayı zayıflatma özelliği ile bilinmektedir. Aynı zamanda yaraların iyileşme sürecinde etkili olduğu ifade edilir. Özellikle tohumlar ve kökler yaraların iyileşmesi için güçlü bir etki sağlamaktadır. Kesik ve çizik gibi durumlarda yaraları tedavi etme özelliğine sahiptir.

Besleyici özellikleri ve kuvvetli antioksidan içermesi ile mucize ağacı denilen moringa bitkisinden elde edilençayı ülkemizde meşhur bir şekilde kullanılmaktadır.Anti-enflamutuar etkisi fazla olan ve çeşitli birçok yararı bulunan bitki kullanımının artması ile bilinmektedir. Çok faydalı bir bitki olaneski dönemlerden bu yana insanların bazı küçük tedavileri için kullanılmaktadır. Bu bitkinin popülerliği arttıkça sofralarda kullanımı da artmaktadır. Yemeklerin içinde, salata yapımında kullanılır. Bu kullanım alanlarının yanında zayıflama süreci ve temizlik amacı ile de kullanılmaya devam eder. En bilindik yetişme yeri Hindistan’ın Himalaya etekleridir. Daha sonrada dünya geneline yayılarak insanlar tarafından bilinir bir noktaya gelmiştir. Bitkinin her alanı tüketilerek israf edilmez.Moringa bitkisinin güçlü bir protein kaynağı olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda düşük yağ içerir. Karbonhidrat oranı da oldukça düşük olduğu için zayıflamak için de tüketilir. Zayıflama amacıyla çayı yapılmakta ve düzenli olarak tüketilmektedir. Mineral eksikliğini giderek meşhur yaprakları önemlidir. Sistin kükürt ve metionin barındırmaktadır. Amino asit olarak önemli bir yere sahip olan bitki sağlık açısından tavsiye edilir. Yaşlanmayı geciktirerek içinde bulunan D, A, C vitaminleri ile dikkat çekmektedir. C vitamini seviyesi çok yüksektir. Bu sayede kışın meydana gelen hastalıklar ile daha kolay mücadele edilebilir. Vitamini fazla olan besinleri tüketmek vücudun direncini kuvvetlendirmektedir. Hal böyle olunca daha enerjik ve sağlıklı hissedilir.