Mustela İle Bebeklerde Sağlıklı Bir Cilt Gelişimi

Bebeklerin hassas cildine uygun formüle edilen mustela bebek bakım ürünleri annelerin güvenini kazanıyor.

Bebeklerin hassas cildine uygun formüle edilen mustela bebek bakım ürünleri annelerin güvenini kazanıyor.

Doğal kökenli cilt bakım ürünlerini ihtiva eden marka, önceliği bebeklerin sağlıklı cilt gelişimine veriyor. İçerdiği birden fazla hammadde bitkilerden elde ediliyor. Mustela Bebe Serisi % 92 oranında doğal kökenli içeriğe sahip olup çoğu anne tarafından güvenle bebekler için kullanılıyor.

Marka, ürünlerinde temel etken maddelerinin bitkilerden oluşmasını sağlayarak cilt gelişiminde faydalı olmayı amaç ediniyor. Hassas bebek cildi için kullanılan cilt bakım ürünlerinde paraben bulunmaması önemli olan bir detaydır. Mustela markası içerisinde paraben gibi cilde zararlı bir madde bulunmuyor.

Dokuların Onarılmasını Ve Yenilenmesini Sağlayan Mükemmel Bir Cilt Bakımı

Vücut losyonu, temizleme sıvısı, yüz kremi, şampuan ve güneş bakım setleri gibi cildin onarılmasında ve hücrelerin yenilenmesinde ihtiyaç duyulan hassas ciltler için özenle formüle edilen cilt bakım ürünleri bu markanın bir faaliyeti olarak beğeni topluyor. Cildinde tahriş olan bölgeler için gönül rahatlığı ile kullanılan yüz kremleri hipoalerjenik olması nedeni ile alerjik etkilerin oluşmamasını sağlıyor.

Kızarıklık görünümünü önemli oranda azaltıyor. İçeriğinde parfüm, paraben, fenoksietanol ve fitalat yer almaması öncelikle bu ürünlerin bebekler düşünülerek ortaya koyulduğunu özetliyor. Aynı zamanda yetişkinlerde kullanabiliyor. Bebeklerde ki bu hassas cilt yapısının güçlenmesine katkı sağlıyor.

Mineralli güneşten koruma kremleri hem rahatlatıcı hem de yumuşatıcı niteliklere sahiptir. Yaz aylarında cildin deforme olmaması açısından güneş kremi olmazsa olmazlardandır. Bebeklerin cildinin korumasız olması güneş koruyucu kremlerin kullanılması gerektiğinin mesajını veriyor. Böylece bebeklerin cildi UVA ve UVB ışınlarına karşı özenle korunmuş oluyor.

Yenidoğanlara Doğal Şampuan

Yenidoğanlarda güvenle kullanılan Mustela şampuan göz yakmayan formülü sayesinde bebeklerin banyoya daha kolay alışmalarını sağlıyor. Parfümsüz içeriği kırılgan olan bebek cildini nazikçe temizliyor. Hipoalerjenik olarak üretilmesi çok hassas bebek ciltlerinde güvenle kullanılıyor.

Kanıtlanmış etkinlikler dikkate alındığında kırılgan ve olgunlaşmamış bebek ciltlerini bile yatıştırdığı sonucuna varılıyor. Bir bebek şampuanı için beklenilen sonuçları gösterebilme kabiliyetine sahip olan bu ürünler bebeklerin hem cildinin hem de saçlarının temizlenmesini sağlıyor.

Kireçli su nedeni ile olduğundan daha da hassas hale gelen bebek cildi kızarmaya başlıyor ve bebeğin bu durumdan huzursuz olması gözlenebiliyor.

Atopik Ve Güneş Toleransı Düşük Ciltlere Yüksek Koruma

Tüm cilt tipleri baz alınarak geliştirilen ve hücresel koruma sağlayan Mustela güneş kremi ürünleri kullanıldığı andan itibaren bebeklerin cildini yüksek etkide korumaya başlıyor. İçerdiği hücresel zenginliği sayesinde bebeklerin cildinin geleceğini de koruma faktörü sağlıyor. Organominaral filtre sistemi hem bebeklerin hem de çocukların hassas ciltlerinde bu ürünlerin güvenle kullanılabileceğinin mesajını veriyor. Bu özellik güneş kremlerinin anti-alerjenik olmasında etki gösteriyor.