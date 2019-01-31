Obezite ameliyatları sonrası bağımlılık tehlikesi

Mide küçültme ameliyatları, obezite tedavisinde sıkça başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Cerrahi operasyon sonrasında psikiyatrik komplikasyonların görülebildiğini ifade eden uzmanlar, kilo verme ameliyatları sonrasında bazı hastaların aşırı yemek yemeyi bıraktığını; fakat bu kişilerde alkol, madde ya da davranışsal bağımlılığın gelişebildiğini belirtti

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gül Eryılmaz, mide küçültme ameliyatlarının yol açtığı bağımlılıklar hakkında önemli bilgiler verdi.

“Alkol bağımlılığı giderek artıyor”

“Günümüzde mide küçültme ameliyat yöntemleri obezite tedavisinde artan sayıda kullanılmaktadır. Cerrahi sonrasında psikiyatrik komplikasyonlar görülebilmektedir” diyen Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Başarılı kilo verme ameliyatları sonrasında klinisyenler bazı hastaların aşırı yemeyi bıraktığını ve bunun yerine alkol madde ya da davranışsal bağımlılık gelişebileceğini bildirilmişlerdir. Bu, ‘Fenomen Bağımlılık Transferi’ olarak adlandırılmıştır. Literatürde bariyatrik cerrahi sonrası alkol kullanım bozukluğu olgu bildirimleri giderek artan şeklide yer almaktadır. Bu olgularda gıda bağımlılığının cerrahi operasyon sonrası başka bir madde ya da davranışa transfer olduğu düşünülmektedir” şeklinde konuştu.

Birçok bağımlılık türü görülebiliyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Alkol bağımlılığı dışında kumar bağımlılığı, internet bağımlılığı, kokain ve eroin esrar bağımlılığı, saç yolma bağımlılığı kleptomani (çalma hastalığı), seks bağımlılığı bildirilmiştir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bağımlılık için genetik yatkınlığı olanlar, altta yatan duygu durum bozukluğu, dürtüsellik, hiperaktivite gibi hastalıkların olması sayılabilir. Ayrıca aslında bu vakaların gıda bağımlısı olduğu ve beyinde gıda ile haz alma yolağının bir bağımlılık şebekesi geliştirdiği düşünülmektedir. Mide ameliyatlarından sonra da beyindeki bu şebeke tedavi olmadığı için beynin haz aramaya devam ettiği ve genellikle de en kolay şekilde haza kaçtığı söylenebilir. Bu da genellikle alkol olmaktadır.”

Ameliyat öncesinde bağımlılık riskinin tespit edilmesi gerekiyor

Obezite ameliyatları öncesi ve sonrasında hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Bu tür ameliyatlar öncesi özellikle varsa bağımlılık riski bunun tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım sonradan oluşabilecek yıkıcı sonuçları engelleyecektir” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Mide ameliyatlarından sonra gelişen bağımlılıklar tedavi edilebilir. Diğer bağımlılık tedavilerinden farklı değildir. İlaç, manyetik uyarı tedavileri, psikoterapiler uygulanan tedavi yöntemleri olduğu söylenebilir.”