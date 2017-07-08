Obezite cinsel hayatı da etkiliyor

Doç. Dr. Fevzi Balkan, obezitenin, kadın sağlığının birçok alanını olumsuz etkilediğini, bunlardan birinin de cinsel fonksiyon olduğunu bildirdi

Doç. Dr. Fevzi Balkan, obezitenin cinsel hayata etkilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, obezite görülme sıklığının Türkiye'de her iki cinsiyette de hızla artan önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.Söz konusu sorunun, kadın sağlığının birçok alanını olumsuz etkilediğini bildiren Balkan, "Bunlardan birisi de cinsel fonksiyondur. Obez kişiler, olumsuz beden imgesine bağlı özgüven eksikliği, iletişimde ve ilişkilerde zorluk çekebilirler. Vücut kitle endeksi ne kadar yüksekse cinsel yaşam kalitesi o kadar azalıyor." ifadelerini kullandı.



Obez erkeklerde ise artan yağ dokusuna bağlı olarak fazlalaşan östrojen seviyeleri, obeziteye bağlı tansiyon yüksekliği ve uyku apnesi gelişiminin cinselliği olumsuz etkilediğini belirten Balkan, kiloya bağlı cinsel problemlerin tedavisinde mutlaka hormonal testlerin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.Hastaların şeker hastalığı yönünden testlerinin yapılmasının, şeker hastalığına bağlı cinsel fonksiyon bozukluklarıyla karışmaması açısından gerekli olduğuna işaret eden Balkan, şu değerlendirmelerde bulundu:Tedavide öncelikle diyetisyen kontrolünde sağlıklı beslenmenin öğretilmesi ve düzenli egzersizin önemi büyük. Diyet ve egzersize rağmen kilosu kontrol edilemeyen morbid obezlerde cerrahi seçenek ön plana çıkabilir. Bunun dışında sertleşme problemi eşlik eden hastalarda fosfodiesteraz inhibitörleri (sildeneafil ve benzeri), erken boşalma ve cinsel uyarılma bozukluğu olanlarda psikolojik destek bazen antidepresan tedaviler gerekebilmektedir. Balkan, obezite ve beraberinde cinsel fonksiyon bozukluğunun uygun yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini bildirdi.

