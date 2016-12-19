Öksürükten bu çaylarla kurtulun!

Havaların soğumasıyla birlikte öksürüğünüz de arttı. Peki bu öksürükten nasıl kurtulabilirsiniz?

Havalar soğudu. Soğuk hava ile birlikte üşütenlerde öksürük de görülmeye başlandı. Geceleri deliksiz bir uyku çekmek isteyenlerin kabusu öksürük krizleri oldu. Peki bu öksürükten nasıl kurtulabilirsiniz?



Öksürük boğazınızı da tahriş ettiği için önemli olan boğazınızı yumuşatmak. Öksürüğünüz için işte size birkaç çay önerisi...



Adaçayı: Eğer öksürüğünüz varsa ılık bir adaçayı içebilirsiniz. Adaçayı, boğazınızı yumuşatarak, öksürüğünüzün azalmasını sağlar. Boğaz ağrısını da alan adaçayı, aynı zamanda bronşit ve astım belirtilerinin de azalmasına neden olur. Adaçayını demledikten sonra ılık bir şekilde tüketebilirsiniz.



Nane çayı: Öksürüğe karşı en etkili çaylardan biri de nane çayıdır. Nanenin içine limon da ekleyerek boğazınızı yumuşatabilir ve öksürükten kurtulabilirsiniz. Boğaz kuruluğuna iyi gelen nane çayı, alerjik öksürüğünüz varsa bunun da kesilmesine etki eder.



Zençefil çayı: Soğuk algınlığı sonrası oluşan öksürükten ise zençefil çayı ile kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda zençefil çayı ile boğaz ağrınızı hafifletebilir ve de soğuk algınlığı belirtilerinden de kurtulabilirsiniz. Bir miktar zençefili rendeleyerek sıcak suyun içine atıp bir süre bekledikten sonra çayınızı içebilirsiniz. İsterseniz çayınıza tarçın da ilave edebilirsiniz.









