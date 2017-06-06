Öldükten bir saat sonra hayata döndürüldü

İzmir'in Buca İlçesi'nde oturan 2 çocuk babası 43 yaşındaki Zihni Vardar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaklaşık 1 saat süren kalp masajıyla yaşama döndürüldü

Arkadaşları ile çay içerken bir anda fenalaşan 2 çocuk babası Zihni Vardar, Özel Tınaztepe Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Acil servise geldiğinde hayati fonksiyonlarını kaybetmiş olan Vardar'a hemen kalp masajı uygulanmaya başlandı. Solunumu sağlamak için Anestezi Uzmanı Dr. Tülay Dikencik tarafından entübe edilen hasta, yaklaşık bir saat süren kalp masajı ve 10'a yakın elektroşok uygulamasından sonra yaşama döndü. Kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini ifade eden Vardar, şöyle dedi:



"Arkadaşımın taksi durağına ziyarete gitmiştim. Çay içerken bir anda fenalaşarak onun omzuna düşmüşüm. Hastaneye getirildiğimde ölüymüşüm. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Acil servis hekimi Arzu Yunus Burma, Anestezi Uzmanı Dr. Tülay Dikencik, Kardiyolog Dr. Efe Edem ve Dr. Ali Hikmet Kırdök'e beni hayata döndürdükleri için minnettarım."



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