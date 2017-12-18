Robotik yürüme cihazı sayesinde hayata bağlandı

Sinir ucu iltihabı nedeniyle 3 ay boyunca yatağa mahkum yaşayan kadın, Adana'da robotik yürüme cihazıyla sürdürülen tedavi sayesinde ayağa kalkıp adım atabilmenin, kendi başına yemek yiyip su içebilmenin mutluluğunu yaşıyor

El ve kollarında başlayan uyuşmanın ardından bir anda yatağa mahkum olan Zeydan Bilgiç'in Adana Şehir Hastanesinde robotik yürüme cihazıyla sürdürülen tedavisi, yeniden yürüyebilmesi için umut oldu.



Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Bilgiç'e el ve kollarındaki şiddetli uyuşma şikayetiyle gittiği hastanede sinir ucu iltihabı teşhisi konuldu.

"Cihaz sayesinde robot yardımıyla da olsa ilk adımlarımı attım"



Kimsenin yardımı olmadan ayakta durabilmenin yanı sıra oturabilen ve kendi başına yemeğini yiyip suyunu içebilen Bilgiç, robotik tedavisinin iki aydır sürdüğünü söyledi.



Rahatsızlığı nedeniyle üç ay yatağa mahkum, çok zor günler geçirdiğini, kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını dile getiren Bilgiç, "Çok kötü günler geçirdim. Bir bardak suyu bile kaldıramıyordum. Cihaz sayesinde robot yardımıyla da olsa ilk adımlarımı attım. Ne oturabiliyor ne de kalkabiliyordum, bir bardağı bile tutamıyordum. Şimdi bardağı tutuyor, yemeğimi yiyorum ve ayağa kalkıyorum. Tek isteğim kendi başıma yürümek, buradan yürüyerek çıkacağım inşallah." diye konuştu.

"Desteksiz şekilde ayakta durabiliyor"



Fizyoterapist Umut Çakır da Bilgiç'in ilk geldiğinde gövde ve baş kontrolünün bulunmadığını, robotik yürüme cihazına bağlarken bile zorlandıklarını anlattı.



Yaklaşık iki aydan bu yana Bilgiç'in robotik yürüme cihazıyla çalışmalarının haftada iki ya da üç seans devam ettiğini belirten Çakır, "Zeydan Bilgiç, sinir ucu iltihabı teşhisiyle iki ay önce hastaneye geldi. Hastayı geldiği ilk günden itibaren robotik yürüme cihazına aldık. Hasta burada çok mutlu. İlk geldiğinde gövde, baş kontrolü yoktu, robota bağlarken bile zorlanıyorduk. Şu an çok iyi. İlk etapta aktif bir hareket yoktu ama şimdi kısa süre de olsa bağımsız ve desteksiz şekilde ayakta durabiliyor." ifadelerini kullandı.

