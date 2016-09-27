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    • Ruh Sağlığının Önemi

    Ruh Sağlığının Önemi

    24 Eylül 2016 Cumartesi 10:14
    Ruh Sağlığının Önemi

    Günümüzde birçok insanın sorunu olan depresyon, panik atak, takıntı veya özgüven eksikliği gibi bir takım psikolojik rahatsızlıklar tedavi edilmediği takdirde artarak devam etmekte ve rahatsızlığın kişinin hayatı üzerindeki olumsuz etkileri daha da artmaktadır. Bu durum bir süre sonra kronikleştiği için tedavi süreci de daha karmaşık bir hal alarak uzamaktadır.

    Psikolojik rahatsızlıkların tedavisi uzun soluklu bir süreçtir. Fakat bu sürece başlamadan önce kişinin bu eksikliğini kabul edip bunu düzeltmek için karar vermesi atılması gereken ilk adımdır. Bu süreçte, hasta ve yakınlarının istikrarlı ve sabırlı davranması, psikologlar ile koordineli bir şekilde çalışması önerilenler arasındadır.

                    Öte yandan, bu tip rahatsızlıkların çoğunlukla sebebi çocukluğa dayanır ya da kişinin farkında olmadan bilinçaltına yerleştirdiği bir duygudan kaynaklanmaktadır. Bu duygu ve eğilimleri ortaya çıkararak sorunu çözme bilgisi ile donanımlı Psikoterapist de etkili bir tedavi süreci için önemlidir.

    Bunun dışında, hayatın en önemli dönemi olan çocukluk döneminin sağlıklı geçmesi için hizmet veren uzman pedagoglar çocuğun ruhsal gereksinimlerini http://www.skonseptdanismanlik.com aracılığıyla ailelerle paylaşıp daha mutlu ve huzurlu bir nesil yetişmesini amaçlamaktadır.

     

    Anahtar Kelimeler: Ruh, Sağlığının, Önemi

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