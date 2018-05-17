Son yıllarda birçok kişinin yaşadığı sorunlar arasında gösterilen saç dökülmesi, ne yazık ki kalıcı sorunlara yol açabiliyor

Son yıllarda birçok kişinin yaşadığı sorunlar arasında gösterilen saç dökülmesi , ne yazık ki kalıcı sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle saçlarınızın döküldüğünü fark ettiğiniz andan itibaren düzenli bakım desteği oluşturmalısınız. Zamanla saç derisinin gözükmesine neden olan problemin kaynağı ise her kişide aynı olmayabiliyor. Hava kirliliği, stres, genetik kodlar, yanlış beslenme ve hormon tabanlı değişimler, saç dökülmesinin sebepleri arasında yer alıyor. Eğer söz konusu durumlardan herhangi birini ya da daha fazlasını yaşıyorsanız öncelikle bu durumu çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Örneğin çok fazla stres yaşıyorsanız hayatınızda belli başlı değişiklikler yapmayı denemelisiniz. Zamanla daha da artabilen saç dökülmesi sorununda uygun ürün kullanımı da elbette son derece önemlidir. Bunun için saç tipinize ve yaşadığınız soruna uygun olan ürünleri kullanmalısınız.

Saç dökülmesine çözüm niteliği taşıyan Bioxcin Forte serisi, yoğun miktarda dökülme yaşayan kullanıcılara hitap ediyor. Kısa sürede gözle görülür sonuçlar sunan seride özel olarak formüle edilmiş şampuan ve bakım serumu gibi ürünler yer alıyor. Saç dökülmesine karşı bitkisel formülü neticesinde doğadan güç alan Forte serisi, saçlarınıza ve saç derinize doğrudan bakım yapıyor. İçeriğinde bulunan bitkisel özütler neticesinde daha güçlü, sağlıklı ve canlı saçlara kavuşmanızı sağlıyor. Bu esnada saç dökülmesi ve kopma gibi sorunlar yaşamanızı da önleyen seri, çok yönlü faydalar sunuyor.

Hafif ve Orta Derece Saç Dökülmesi

Eğer yoğun olmayan, daha çok hafif ve orta derecede görülen bir saç dökülme problemi yaşıyorsanız Bioxcin Genesis serisine yönelebilirsiniz. İlk ve orta derece dökülmelere karşı son derece etkili olan ürün ailesi, içeriğindeki amino asit complex ve biocomplex B11 bileşenleri ile saçlara ihtiyaç duyduğu desteği sağlamanızı mümkün kılıyor. Hızlı bir şekilde bakım yapan ve saçları besleyen Genesis ürünleri, bu sayede pratik olmayı da başarıyor. Kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde etmenizi sağlayan Bioxcin Genesis, saç foliküllerinin güçlenmesine yardımcı oluyor. Saç dökülmesi şampuan arayışında olanlara mükemmel bir çözüm oluşturan Genesis, saç oluşumunu destekliyor. Böylelikle saç kökleri çok güçlenerek daha gür saçlara kavuşmanız mümkün hale geliyor.

Saç derisinin eski sağlığına kavuşmasını destekleyen Bioxcin Aqua Thermal serisini de kullanabilirsiniz. Gerekli temizlik ve bakım desteğini sunan seri, saç derisinin fonksiyonlarını kazanmasına ve beraberinde daha sağlıklı saçlara kavuşmaya yardımcı oluyor. Bu sayede herhangi bir saç sorununa karşı önlem almanız dahi belirli ölçüde mümkün.

Saç Dökülmesine Karşı Serum Kullanın

Yaşanılan saç dökülmesi sorununa karşı mükemmel bir çözüm niteliğine sahip olan saç serumları, beraberinde pek çok saç derisi probleminden de kurtulmayı sağlıyor. Bioxcin Forte serisi dahilinde yer alan serum, özel formülü neticesinde hızlıca çözüm oluşturuyor. 8 kat yoğun formüle sahip olan ürünü düzenli bir şekilde kullanarak daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Bunun yanında Forte serisi içerisindeki özel şampuanı da günlük bakım rutininize dahil ederek daha hacimli saçlara erişmeniz mümkün.