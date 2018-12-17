Sağlık Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Sağlık Bakanlığı, 112 acil hizmetlerinde, yeni yıldan itibaren kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"nı hayata geçirecek

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
17 Aralık 2018 Pazartesi 12:28

İlk olarak pilot illerde başlayacak ve yıl içinde tüm yurtta  yaygınlaştırılacak sistemle, ambulansta yapılan tüm işlemler tablet uygulamasıyla  dijital ortamda kayıt altına alınacak, hastaya ilişkin tüm bilgiler anlık olarak  ilgili merkezle paylaşılacak ve gereklilik halinde hekim ambulansta yapılan müdahaleyi yönlendirebilecek.  Uygulamayla, hasta ve hekim açısından daha hızlı, güvenilir ve  kaliteli hizmet standardı sağlanacak.

HASTA NAKİLLERİNE DİJİTAL TAKİP  
 
Acil sağlık hizmetlerinde son yıllarda uygulanan "Acil Sağlık  Otomasyon Sistemi" (ASOS) sayesinde, hasta nakilleri dijital ortamda takip  edilebiliyor. Ambulanslarda bulunan navigasyon cihazı sayesinde konum belirlenerek  en yakındaki ambulans olay yerine sevk ediliyor. Ayrıca, kaç ambulansın görevde  olduğu, kaç kilometre yapıldığı, kaç vaka alındığı, kaç vakaya ne kadar zamanda  gidildiği gibi tüm bilgilere de Acil Sağlık Otomasyon Sistemi ile erişilebiliyor.
 
 Ambulanslarda tamamen dijital sisteme geçiş için ise yazılım  çalışmalarında sona gelindi. Akıllı ambulanslar, 2019 yılında kademeli olarak 81  ilde yaygınlaştırılacak.
 
Ambulansta kağıt formlara son verecek "tablet uygulaması" ile hastaya  ilk müdahale edildiğinde yapılan nabız, EKG gibi uygulamaların sonuçları anlık  olarak ambulansın gideceği hastanenin acil servisine ve aynı anda Bakanlık  Koordinasyon Merkezine ulaştırılacak. Gereklilik halinde, komuta merkezince ambulans personeline talimat  verilerek, müdahale için yönlendirme yapılacak.
 
Ambulanslarda kullanılacak uygulamayla gidilen hastanın ismi sisteme  düştükten sonra, hastaya ilişkin kan grubu, geçirdiği ameliyatları, hastalıkları,  kullandığı ilaçlar gibi sağlık bilgileri, daha olay yerine varılmadan e-Nabız  sistemiyle ambulanstaki sağlık ekiplerine ulaştırılacak. Böylece hastaya en kısa  sürede en doğru müdahalenin yapılması sağlanacak.
 
'NADİR ÜLKELERDEN BİRİYİZ'
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akıllı  ambulans ve ambulanslarda tablet uygulamasına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'deki ambulans hizmetlerinin çok iyi düzeyde olduğunu  vurgulayan Koca, "Helikopter ambulans ve uçak hizmeti olsun, ülkenin her  tarafından hastanın uygun yere nakli dahil olmak üzere, hastaya hiçbir şekilde  ücret yansıtmadan bu hizmeti veren nadir ülkelerden biriyiz." dedi.
 
Türkiye'nin, ambulans hizmetinde, yüzde 93 oranında hastanın 8 dakika  içinde olması gereken yere naklini yapan nadir ülkelerden biri olduğunun altını  çizen Koca, şunları kaydetti:
 
"Bundan sonraki süreçte ambulanslarımızda, özellikle EKG ve tansiyon  dahil olmak üzere birtakım yapılan uygulamaların dijital ortamda aktarılabilir  olduğu, hastanın gitmesi gereken merkeze önceden haber verildiği, o an yapılması  gereken bir müdahale varsa, söz konusu müdahalenin de gerektiğinde yapılabilir  olduğu bir dijital döneme geçiyoruz. Özellikle bizim Bakanlığımızın koordinasyonunun da haberdar ve  gerektiğinde müdahale edebilir olduğu bir sistem olacak. Bu, bizim fazlasıyla  önemsediğimiz bir konu. Daha sonraki dönemde dijital yaklaşımı gerektiğinde  birtakım tetkikleri yapma noktasına kadar götüren bir hedef içindeyiz."
 
Ambulanslarda bir pratisyen acil hekimin bulunduğunu anımsatan Koca,  "Hastanın önden EKG'si dahil çekilerek ilgili hekimle paylaşılıyor. Uzmanlık  anlamında da hastanın götürüleceği merkezin hekimiyle irtibat içinde olunup,  önceden tanının aşağı yukarı ne olduğu ve o an yapılabilecek bir müdahale varsa o  müdahalenin de yapılabilir olduğu, zaman kaybının olmadığı bir dönem olacak.  Yani, akıllı ambulans dönemi başlayacak." diye konuştu. Koca, "Türkiye genelinde 81 ilde tablet uygulaması dönemine geçmeyi  hedefliyoruz. Pilot uygulamaları, 2019'da yaygın hale getirmek istiyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sağlık #sağlık bakanlığı #akıllı ambulans #acil
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