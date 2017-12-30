Sağlıklı Bir Hayat İçin Kuruyemiş

Kuruyemiş, tüketiminin sürekli devamlılık arz ettiği bir sektör olarak birinci sıradaki yerini korumaktadır

Kuruyemiş, tüketiminin sürekli devamlılık arz ettiği bir sektör olarak birinci sıradaki yerini korumaktadır. Kuruyemiş çeşitleri düğün, davet, organizasyon ve özel günlerin olmazsa olmazlarının arasındadır. Kuruyemiş alışverişlerinizi ucuz kuruyemiş olmasının yanında en taze ve kaliteli ürünleriyleadresinden sipariş verebilirsiniz. Perakende satışın mevcut olduğu sitemizde aynı zamanda toptan alışveriş imkanı da bulunmaktadır. Perakende satışlarda 250 gr, 500 gr ve 1 kg olarak istediğiniz miktarda satın alabilmeniz mümkün.



Klasik olarak herkesin bildiği badem, ceviz, fındık, fıstık, antep fıstığı, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, leblebi, son dönemlerde özellikle çok beğenilen kaju kuruyemiş çeşitleri arasında yer almaktadır. Bunların yanında artık leblebi ve fıstıkların sade yerine birçok baharatlı çeşitleri üretilmektedir. Özel olarak baharatlanan kuruyemiş örneklerini şöyle sıralayabiliriz;

Acılı Leblebi

Acıdan hiçbir zaman vazgeçmeyenlerin damak tadına tam uygun bir leblebi çeşididir. Nohutun işlenmesi ile elde edilen leblebi acılı sosla harmanlanarak acı severlerin beğenisine sunulmaktadır.

Soslu Mısır

Soslu mısır yemesi zevkli ve başlandığı zaman bırakılamayan lezzetler arasındadır. Kalsiyum zengini olan soslu mısır, kemikleri güçlendirir. Lif bakımından oldukça yüksek bir yapıya sahip olduğu için sindirim sistemi sorunu yaşayanlar için ideal bir kuruyemiş çeşididir.

Karpuz Çekirdeği

Çocukluk yıllarında herhalde kavrulmuş karpuz çekirdeği yiyenler artık kolaylıkla kuruyemişçilerde bulabildikleri için mutluluk duyuyorlardır diyebiliriz. Kavrulmuş karpuz çekirdeği aslında çok faydalıdır. Özellikle sporcuların tükettiği kuruyemiş çeşitleri arasında yer almaktadır. Protein, demir, sodyum, çinko ve manganez açısından mineralleri içerisinde barındırmaktadır.

Ballı Susamlı Fıstık

Fıstığın artık birçok özel sosla hazırlanan çeşitleri mevcuttur. Fıstığın balla ve susamla hazırlanan sosla harmanlanmasıyla oluşturulan bir üründür. Fıstığı sevenlerin lezzet olarak ballı susamlı fıstığı mutlaka denemeleri gereken bir lezzet.

Kavurga Mısır

Mısırın kavrulmuş, baharatlarla soslanmış ve çıtır çıtır olan bir kuruyemiş çeşididir. Özel sosla hazırlanan baharatlı ürünlerin yanı sıra diğer kuruyemiş çeşitlerini de her zaman taze ve en kaliteli ürünler olarak sitemizde bulabilirsiniz.

Beyaz Leblebi

Beyaz leblebi bir diğer adıyla nohut olarak bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve anne sütünü arttırıcı özelliği bulunan beyaz leblebinin rengi kendi doğallığından kaynaklanmaktadır.

File Badem

Çiğ bademin ince ince dilimlenmesiyle yapılan kuruyemiş çeşididir. File badem genellikle tatlılarda ve pasta yapımlarında süs amaçlı kullanılmaktadır. File bademi her zaman taze şekilde sitemizde bulabilirsiniz.

File Fındık

Çiğ fındığın kabuklarından arındırılmış biçimde ince dilimlenmesiyle elde edilen bir kuruyemiş çeşididir. Sütlü tatlılarda, pasta ve kurabiye süslemeleriniz için uygun fiyata ve taze bir şekilde bulabilirsiniz.

Enerji Mix

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettikleri, enerji deposu bir kuruyemiş çeşididir. Enerji mixin içinde çiğ fındık, çiğ badem, çiğ antep fıstığı, çiğ yer fıstığı, dut kurusu, pomelo (kurutulmuş çin greyfurtu ), cranberry (çekirdeksiz, ekşi bir meyvedir), sarı üzüm ve kara üzüm kuruyemiş çeşitleri bulunmaktadır. Enerji mix her zaman taze olarak mevcuttur.