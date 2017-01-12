Sağlıklı insanlar da grip aşısı yaptırmalı mı? Bakan açıkladı...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gripten korunmada aşının etkili olduğunu ancak bunun herkes için geçerli sayılmadığını belirterek, "Sağlıklı erişkinlerin grip aşısı yaptırması gerekmez. Çünkü, her yıl grip mikropları elbiselerini değiştiriyorlar. Bazen, ciltlerini değiştiriyorlar ve işte o zaman domuz gribi, kuş gribi gibi büyük salgınlar oluyor. O zamanlar, farklı aşılama önerilerinde bulunabiliyoruz ama genel olarak sağlıklı insanlara önermiyoruz" dedi

Artan grip vakalarına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu hastalık için ciddi kar yağışı olmasının ve vatandaşların toplu yaşam alanlarında bulunmamasının önemli bir avantaj olduğunu söyledi.



Soğuk havanın nezle ya da grip gelişmesinde etkin bir faktör olmadığına dikkati çeken Akdağ, hastalığa virüslerin yol açtığını aktardı.



Soğuk havada, toplu alanlarda daha fazla zaman geçirildiğinde, virüsün kolay yayılabildiğine işaret eden Akdağ, buna bağlı olarak salgınların ortaya çıktığını, hastalıktan korunmak için öncelikle el temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini anımsattı.



Bakan Akdağ, şunları söyledi:



"Zannedildiği gibi nezle ve grip sadece solunum yoluyla bulaşmaz. Eller, bulaşma vakalarının çok önemli bir bölümünde etkilidir. Eller, iyice sabunlanarak yıkanmalı. Nezle ve grip birbirinden farklı hastalıklar. Grip, aşı ile korunulabilir bir hastalıktır. Belli yaş gruplarında, şeker hastalığı gibi bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilecek hastalıkları olanlarda grip aşısı yapılmasını önemsiyoruz ve ücretsiz olarak da yapıyoruz. Ama sağlıklı erişkinlerin grip aşısı yaptırması gerekmez. Çünkü, her yıl grip mikropları elbiselerini değiştiriyorlar. Bazen ciltlerini değiştiriyorlar ve işte o zaman domuz gribi, kuş gribi gibi büyük salgınlar oluyor. O zamanlar, farklı aşılama önerilerinde bulunabiliyoruz ama genel olarak sağlıklı insanlara önermiyoruz. Çünkü, her yıl aşı olmanız gerekiyor. Grip daha ağır bir hastalıktır nezleye göre. Yüksek ateş vardır ve hastayı yatağa bağlar."



Nezle ve grip tedavisinde antibiyotik kullanımının gereksiz olduğuna vurgu yapan Bakan Akdağ, şu anda "epidemi" olarak isimlendirilen, yaygın gribe yol açan ve yeni bir virüs niteliği taşıyan riskli virüsün ne Türkiye'de ne de diğer ülkelerde görülmediğini, kimsenin bu konuda endişe etmemesi gerektiğini bildirdi.



Öte yandan, rota virüse karşı aşı olduğunu ancak bunun rutin takvime alınıp alınmayacağının henüz tartışıldığını kaydeden Akdağ, buna Bilim Kurulu'nun karar vereceğini, şu anda gerekli olduğuna ilişkin bir karar alınmadığını açıkladı.