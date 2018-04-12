Şekerli içecekler tüp bebek şansını düşürüyor

Şekerin bir zararı daha ortaya çıktı. Tüp bebek tedavisi sırasında şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az oluyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:"Günde bir adetten fazla şekerli içecek tüketimi, gebelik şansında yüzde 16'lık bir düşüşe neden oluyor. Günde bir kez tüketilen şekerli içecekler ise gebe kalma şansını yüzde 12 azaltıyor.Şekerli içecekler yumurta sayısını ve olgunlaşmasını azaltırken, yüksek kalitede embriyo gelişimini de olumsuz etkiliyor. Şeker aynı zamanda stress hormonlarının salınımını da uyararak, üreme sisteminin işleyişini bozuyor. Yüksek kan glikoz seviyesi yumurta ve embriyonun kalitesini düşürüyor. Özellikle yazın da tüketilen milkshakeler (aromalı ve şekerli süt), şekerli sodalar, sukroz (bir şeker türü) ya da mısır şurubuyla tatlandırılmış enerji içecekleri olgun ve kaliteli yumurta sayısının azalmasına ve embriyo kalitesinin düşmesine sebep oluyor."







