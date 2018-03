Seyyar klinikle engellilere şifa dağıtıyor

Engelli ve çocukların diş tedavileri için hafta sonları öğrencileriyle yollara düşerek seyyar klinikler kuran Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabah'ın başlattığı girişim, ülke genelinde bir gönüllülük hareketine dönüştü

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, sağlık kurumlarına ulaşmakta zorluk çekenler için yaptırdığı seyyar kliniklerle 91 bin kilometre yol yaparak yaklaşık 110 bin engelli ve çocuğun diş tedavilerini yaptı. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1977 yılında mezun olduktan sonra Almanya'da engelli çocukların diş tedavileri konusunda doktora yapan 66 yaşındaki Sabah, 35 yıldır okulun Ortodonti Bölümü'nde kurduğu klinikte engelli çocukları tedavi ediyor. Öğrencilerinin de desteğini alarak hafta sonlarını evinden çıkamayan insanlara tedavi imkanı sağlamaya ayıran Prof. Dr. Sabah, gönüllü faaliyetlerini 2001 yılından itibaren meslektaşlarıyla kurduğu Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği çatısı altında sürdürüyor.



Meslektaşlarının da desteğini arkasına alan Prof. Dr. Sabah, derneğe yapılan bağışlarla 6 sahra tipi tedavi kliniği ve 7 diş sağlığı eğitim kliniği oluşturdu.

İzmir Kalkınma Ajansının da araç desteği verdiği Sabah, arkadaşları ve öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 20 kişilik ekiple her hafta sonu Anadolu yollarına düşüyor. Bugüne kadar Hakkari'den Edirne'ye hemen tüm kentleri gezen ekipler, toplam 91 bin 663 kilometre yol kat ederek yaklaşık 110 bin hastaya şifa oldu.

Yoğun başvurular nedeniyle İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle protokol imzalayan dernek yönetimi, davetleri birlikte değerlendirerek aciliyetine göre sıra belirlemeye başladı.



Ülkeme olan borcumu ödüyorum



Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, yaptığı açıklamada, eğitim hayatı boyunca hep insanlara nasıl faydalı olabileceğini düşündüğünü, kendisini eğiten ve yetiştiren topluma karşı borcunu ödemek anlayışıyla gönüllü çalışmalara başladığını belirtti.

Uzmanlık alanı gereği sağlık kurumlarına ulaşma konusunda sıkıntı yaşayan çok sayıda engelliyle tanıştığını ifade eden Sabah, hekimliğin onların ayağına gitmeyi gerektirdiğini görerek engelli dernekleriyle temasa geçtiğini aktardı. Sabah, "Engelliler ve yatılı bölge okullarındaki öğrencileri topladığımızda 110 bin bin civarında kişiye ulaştık diyebiliriz. Türkiye'deki tüm engelli dernekleri bizi tanır. Engelliler yapılan iyiliğin ve güzelliğin değerini daha iyi bilirler. Biz örnek olmak istiyoruz. İhtiyacı olan hastanın tedavisinin yerinde yapılabildiğini gösteriyoruz." dedi.



Her türlü diş tedavisini yapabiliyoruz



Sabah, hastalarının ağız ve diş muayenelerini yapmak için tam donanımlı seyyar diş hekimliği üniteleri geliştirdiklerine işaret ederek aynı anda 6 hastayı muayene edebildikleri modern bir diş tedavi merkezi kurabildiklerini vurguladı. Sabah, şunları söyledi: İzmir'de iyi bir diş hekiminin muayenehanesinde ne tür ekipmanlar varsa bizde de var. Sahra klinik olsa da iyi şartlarda çalışıyoruz. Malzeme sıkıntımız yok. Bütün diş hekimlerinin imece ile bir araya getirdiği malzeme stokumuz var. Tedavi ünitemizde her türlü tedaviyi yapabiliyoruz. Dolgu, 20 yaş diş çekimi, diş temizliği yapabiliyoruz hatta implant bile koyabiliriz. Faaliyetlerinden herhangi bir ücret almadıklarını, "hastaların mutluluğunu görmek için" çalıştıklarını anlatan Sabah, sağlığı el verdiği sürece bu hizmete devam edeceğini kaydetti.