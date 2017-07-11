Şezlongta güneşlenirken dikkat!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, 'Kişilerin şezlong gibi düz yüzeylerde uzun süre sırt üstü ve yüzükoyun düz yatması özellikle bel ve boyun rahatsızlığı olanların şikâyetlerinin artmasına sebep olabilir.' dedi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç güneş ışınlarından faydalı yararlanmamız için önemli uyarılarda bulundu. Güneş ışınlarının vücutta kan dolaşımının hızlanmasına başlık vücut sıcaklığının arttırması yanında D vitamini sentezlenmesine yardımcı olur. D vitamini, bağırsaklardan, kalsiyum ve fosfor emilimini arttırması gibi birçok etkisi vardır. D vitamini kemiklerin gelişmesinde ve kemik erimesinin önlenmesinde önemli rolü olan bir vitamindir. D vitamini aynı zamanda bağışıklık sisteminde ve kan hücrelerinin oluşumunda önemli görevler alır. Vücudumuz için günlük yeterli dozda D vitamini sentezlenmesi için kolların ve yüzün yaklaşık 30-60 dakika güneş ışını alması yeterlidir. Bundan daha fazla alınan güneş ışınının D vitaminin sentezi için ek bir yararı yoktur.



Özellikle bebeklik döneminde gün ışığı hızlı büyüme dönemindeki bebekler için oldukça faydalıdır. D vitaminin yetersizliği çocuklarda gelişme geriliğine, raşitizm gibi kemik hastalıklarına neden olabilir.

Bu durumda bebeklerde; bıngıldakta geç kapanma, dişlerin geç çıkması, oturma ve yürümenin gecikmesi görülebilir.



Bebeğin baş ve gözleri güneşten korunarak elleri ve ayakları açıkta olarak günde 2 dakika ve her gün giderek artan şeklide ancak 15-20 dakikayı geçmeyecek şekilde güneş banyosu yapması yeterlidir. Bu sürede bebeğin bir camın ardından değil direkt güneş ışığı alması önerilmektedir. Çünkü cam vücut için yararlı UV ışınların bir kısmının geçişini engeller.



Yatma şekli önemli



Güneşlenme esnasında kişilerin pozisyonu da önemlidir. Kişilerin şezlong gibi düz yüzeylerde uzun süre sırt üstü ve yüzükoyun düz yatması özellikle bel ve boyun rahatsızlığı olanların şikâyetlerinin artmasına sebep olabilir.



İdeal olarak şezlong arkasının 20-30 derece kaldırılması ve bel ve diz altının rulo haline getirilmiş iki adet havlu ile desteklenmesidir. Bu pozisyonda bel ve diz arkası boşluğunun desteklenerek bele fazla yük binmesini önlenmiş olur.



Güneşlenme gün içinde uygun saatlerde aşırıya kaçmadan yapıldığında sağlık için pozitif etkileri olmakla beraber mutlaka kişilerin kendilerini koruyucu önlemler alarak yapılması gereken bir aktivitedir.