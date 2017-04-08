Sütü Bir De Böyle Deneyin

Doğduğumuz andan itibaren büyümemizde ve gelişmemizde yardımcı besin ögesidir süt. Anne sütü ile başlayarak kişiye göre değişen yaşlarda içmeye devam ederiz. Kemik gelişiminde çok yararlı olan ve özellikle kadınların menapoz dönemini sağlık açısından sorunsuz atlatabilmeleri için çok yararlıdır. Fakat bazı kişiler sütte bulunan laktoz olumsuz yönde etkileyebilir. Mide yanması, gaz sorunları, alerji ve hazımsızlık gibi şikayetlerinden dolayı bir çok insan süt içmeyi sevmez. Sütü bir besin ögesi olarak tercih etmeyen kişiler özellikle yaşlandıkça kemik ve beyin gelişiminde sorunlarla karşılaşabilirler. Süt üreticileri sütü herkesin içebilmesi için yeni bir ürün geliştirdiler.
Laktozsuz Süt Nedir?
Laktoz bir şeker çeşididir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlarda karşılaşılan bir durum olan laktoz intoleransı sütün içinde ki laktoz şekerinin sindirilmesinin güç olmasıdır. Laktaz enziminin ince bağırsaklarda azalması nedeniyle süt ve mısır gibi gıdaların tüketilmesi sindirim sorununa yol açmaktadır. Laktoz duyarlılığı teşhisi konmuş insanların süt içmesi sakıncalı olarak görülmektedir. Sağlığımız için en gerekli gıdalardan biri olan sütü içtiğinde hazımsızlık, alerji mide yanması gibi sorunlarla karşılaşan insanlar için ayrıca sütün tadını sevmeyen kişiler için de süt üreticileri laktozsuz sütü üretime sunmuştur. Son zamanlarda trend içecek olan laktozsuz süt; kemik ve beyin gelişiminize katkı sağlayabilir. Güne laktozsuz sütlü bir kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Laktozsuz süt normal süte göre daha tatlımsı bir tadı vardır. Bu yüzden tercih sebebidir. Laktozsuz süt normal süt arasında ki fark; içerisinde ki laktoz şekerinin olmamasıdır.
Lakozsuz Sütün Faydaları; Bir inek sütünden daha fazla besin kaynağı almamızı sağlayan laktozsuz sütte insanların alması gereken vitamin ve mineralleri bulundurur kalsiyum ve D vitamini açısından zengindir. Ayrıca laktozsuz süt ile hazımsızlık probleminiz de oluşmayacağı için rahatlıkla süt tüketebilirsiniz.
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