Taze kaşardaki bu hileye dikkat!

Hayvansal kökenli gıdaları tüketirken ve satın alırken dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özer Ergün, bu gıda maddelerinde birçok hile yapıldığını kaydetti

Hayvansal kökenli gıda maddeleri faydalarının yanında bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve kanatlı ürünlerinin tüketilmesiyle hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların olduğunu belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, et ürünlerinde kıymada, süt ürünlerinde ise taze kaşarda insan sağlığında ciddi problemlere yol açacak hilelerin yapıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Ergün, "Aşırı derecede yağ ve sakatat katılan kıymaya; karaciğer ve dalak katılarak rengi kahverengi ete dönüştürülebiliyor. Süt ürünlerinde ise taze kaşar peynirleri tarihleri geçmeye yakın toplanıp, tekrardan yoğurularak, paketlenip sunuluyor" dedi.



"Kimyasal madde kalıntıları ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor"



Hayvansal kökenli gıda maddeleriyle gelen kimyasal madde kalıntılarına karşı uyarılarda bulunan Ergün, "Hayvanların tedavi edildiği süre boyunca onlara verilen ilaçlar, antibiyotik kalıntıları ve hayvan yemlerine geçen pestisitler ette birikebildiği gibi sakatatta, karaciğer ve böbrekte de birikim yapabilmektedir. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri kanatlı ve kanatlı ürünlerinde bulunan kimyasal kalıntılar, insan sağlığı için önemli sorunlara yol açabiliyor. Mikrobiyolojik olarak gelen bu hastalık etkenlerine karşı korunmada öncelikli olarak almış olduğumuz gıda maddelerini iyi pişirmek, iyi muhafaza etmek ve ondan sonra tüketmek lazım. Gıda maddeleri iyi pişirildiğinde zoonozdan korunabiliyor. Ancak kimyasal madde kalıntılarından korunamıyoruz" dedi.



TAZE KAŞARDA YAPILAN HİLEYE DİKKAT



Hayvansal ürünlerde yapılan hileleri anlatan Ergün, "Hayvansal kökenli gıdalar arasında kıymada çok fazla hile söz konusudur. Kıymaya çok fazla yağ ve sakatat katılıyor. Bunun dışında karaciğer, dalak katılarak da rengi kahverengi ete dönüştürülüyor. Süt ürünlerinde ise çiğ süte su katılması veya koruyucu madde katılarak onun bozulmasının önlenmesi de hileye girmektedir. Peynirlerde ise taze kaşarlarda hileler yapılabilmektedir. Kaşar peynirleri tarihleri geçmeye yakın toplanıp, tekrardan yoğurularak, paketlenip sunuluyor. İçerisine renginin daha sarı gösterilebilmesi için renk maddeleri de katılabiliyor" dedi.



"HAYVANSAL GIDALAR İYİ PİŞİRİLMELİ"



Hayvansal gıda tüketimi ve satın alma konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Özer, "Et ürünlerinde kıymaya çok dikkat edilmeli. Çünkü kıymanın yüzeyi genişlediği için çok çabuk bozulabiliyor. Kıymanın dört derecede dayanma süresi en fazla bir gündür. O nedenle kıyma ve kıymalı ürünlere dikkat edilmeli. Süt ve süt ürünlerinde ise taze peynir, pastörize edilmemiş sütten yapılmış tereyağı, kaymak, dondurma ve peynir çeşitleri hayvanlardan bulaşan hastalıklar yönünden tehlike arz ediyor. Bunun dışında tüketici gıda maddelerini satın alırken, ürünün zoonozlu olup olmadığını anlayamaz. Bunun için bilinen marketlerden bilinen markaları seçerek alışveriş yapmak ve ürünün ne zaman üretildiğine, paketleme ve son kullanma tarihlerine çok dikkat etmek gerekir. Bir diğer önemli nokta da bu gıda maddelerini iyi pişirmek gerekir. Böylece tüketilecek olan hayvansal kökenli gıda maddelerinde zoonoz olması durumunda tedbir alınmış olur" ifadelerini kaydetti.