Titreme hastalığı nedir sorusuna cevap olarak direkt olarak Parkinson’u duyacaksınız. Hastalığın tedavisi ve belirtileri önemlidir

Titreme hastalığı nedir sorusuna cevap olarak direkt olarak Parkinson’u duyacaksınız. Hastalığın tedavisi ve belirtileri önemlidir.

Titreme Hastalığı Belirtileri

Kişinin el ve ayaklarında görülen titreme, titreme hastalığı belirtilerinden en ön planda olanlarıdır. Bunun dışında Parkinson hastalığı olduğunuza işaret eden başka belirtiler de olacaktır. Özellikle ilk ve ikinci evrede, bu belirtiler üzerinden doktorun teşhis koymasının sağlanması ile tedavi yöntemlerinin etkili olması sağlanabilir.

Birinci evrede belirtiler;

Parkinson hastalığının birinci evresinde belirti, vücudun sadece tek tarafının kaslarında yıpranma olduğudur.

İkinci evrede belirtiler;

Bu evrede kişinin kas problemleri vücudun iki tarafına da yansır. Titremeler başlar.

Üçüncü evrede belirtiler;

Yürümede zorluk çekme, eğilerek yürüme, vücuda yapışık kolların olması üçüncü evrede göreceğiniz belirtiler arasındadır.

Dördüncü evrede belirtiler;

Kişinin hareket etmesi birinin yardımı ile olabilir. Bunun dışında Parkinson hastalığı belirtisi olarak, kitlenme gibi sorunlar da yaşanabilir.

Beşinci evrede belirtiler;

Kişinin tek başına yaşaması imkansız görülür. Hasta tekerlekli sandalye ile hayatına devam edebilir.

Parkinson Hastalığı Tedavisi

Titreme hastalığı olarak da gösterebileceğimiz bu hastalığın tedavisi mümkün. Erken teşhis edilmesi durumunda tedavi gerçekleşerek, hastanın daha uzun süre yaşaması sağlanır. Titreme hastalığı tedavisi şeker hastalığının tedavisi gibidir. Yani hastanın düzenli olarak tedaviden faydalanması ile uzun süre yaşaması sağlanacaktır.

Dopamin: Hastanın beyninde yeterince salgılanmayan dopamin bu hastalığa yol açar. Bu sebeple tedavisi için dopaminin dışarıdan insan vücuduna verilmesi sağlanacaktır. Tedavi sırasında dopaminin verilmesi ile beyin hücrelerinin mümkün olan en az şekilde zarar görmesi sağlanır. Bu sayede hastalığın ilerlemesi de yavaşlatılmış olur.

Tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi sayesinde, hastalığın ilerleyen evrelerde de kişinin hayatını zorlaştırmaması adına adımlar atılmaktadır.

El titremesi Tedavi Edilir mi?

Hastalığın psikolojik el titremesi dışında bir el titremesine yol açtığını bilmelisiniz. Bu durumda tedavi edilmesi için hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemlerin kullanılması mümkündür. Hastalığın belirtilerinin büyük ölçüde azaltılması ile el titremesinin de azaltılması söz konusu olacaktır. El titremesinin azaltılması durumunda, kişinin kaslarına hakimiyetinin artması da sağlanabilir.

El titremesi için ilaç araması yapmanız durumunda, bu hastalık için kullanılabilecek ilaçların el titremesi amacıyla da kullanılıyor olduğunu göreceksiniz. Tedavi için mutlaka doktorunuzun önerdiği ilaçlardan yola çıkarak hareket etmelisiniz. Tedavinin tıbbi olarak gerçekleşmesi son derece önemlidir.

Hastalık hakkında merak ettiklerinizin detaylandırılması için Parkinson Derneği ile de iletişim kurabilirsiniz. Sunulmuş olan bilgiler üzerinden direkt olarak hastalığın tedavisi için nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.