Üç kanser hastasına aynı gün şifa oldular

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde, bir yıl önce Doç. Dr. Yiğit Akın'ın göreve başlaması ile birlikte işlerlik kazanan kapalı (laparoskopik) ameliyatlar, büyük bir hızla devam ediyor. Bir günde üç prostat kanserli hastaya şifa olan ekip, büyük bir başarıya imza attı. 62 yaşındaki Ali Ayan; karın alt bölgesinden yapılan kapalı (laparoskopik) prostat kanseri ve aynı zamanda fıtık ameliyatı ile sağlıklı bir hayata başlarken, 77 yaşındaki Mehmet Kasap ve 57 yaşındaki Ahmet Servan açık yöntem ile yapılan ameliyatlar sayesinde prostat kanserinden kurtuldu

Erkeklerde en sık görülen iç organ kanseri ve tüm dünyada en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat, milyonlarca erkeğin korkulu rüyası. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemizde prostat kanseri görülme sıklığı dünya ortalamasının üstünde. Tüm dünyada her yıl 899.000 yeni prostat kanseri saptanıyor ve 258.000 kişi prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Bazen sinsice ilerleyip hiçbir belirti vermeyen hastalıkla mücadelede en etkin yöntemlerden biri de cerrahi operasyon. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği ise prostat kanserinden muzdarip olan hastaların adeta uğrak noktası. Günlük ortalama 150 hastanın başvuru yaptığı klinikte, Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Yılmaz önderliğinde görev yapan Doç. Dr. Yiğit Akın, Yrd. Doç. Dr. Osman Köse ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Özcan bir günde üç prostat kanserli hastayı opere ederek, büyük bir başarıya imza attı. 62 yaşındaki Ali Ayan; karın alt bölgesinden yapılan kapalı (Laparoskopik) prostat kanseri ve aynı zamanda fıtık ameliyatı ile sağlığına kavuştu. 77 yaşındaki Mehmet Kasap ve 57 yaşındaki Ahmet Servan'ın bütün sıkıntıları, açık yöntem ile yapılan ameliyat sayesinde sona erdi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Üroloji Kliniği'nde, bundan bir yıl önce Doç. Dr. Yiğit Akın'ın görev almasıyla birlikte başlayan kapalı yöntem (Laparoskopik) ameliyatlar, hızla devam ediyor. Prostat kanseri, mesane tümörü, böbrek tümörü gibi üroonkolojik hastalıkların pençesine düşenler, uzman ellerde şifa buluyor.



'Kapalı ürolojik cerrahi merkezi olmaya hazırız'



Aynı gün içinde kanserli üç hastanın opere edilmesinde emeği geçen ekibine teşekkür eden Doç. Dr. Yiğit Akın, "Yaklaşık bir yıldır uyguladığımız kapalı yöntemle üroonkolojik hastalıkların tedavisi devam etmekte, bu yöntem ile şifa bulan hasta sayımız gün geçtikçe artıyor. Bir gün içinde üç büyük ameliyatın gerçekleştirilmesi, ana bilim dalımızın ayrı bir başarısıdır. Prostat kanseri, erkeklerde en sık rastlanan kanser türlerinden biri. Son 30 yılda tarama ve erken teşhis tekniklerindeki gelişmelerden dolayı, bu hastalığı erken evrelerde yakalayabilmek mümkün hale geldi. Erken ve hatta artık geç dönemlerde bile başvuran prostat kanseri hastalarımız, nerede ise hiç randevu verilmeden hemen ameliyata hazırlanıyor. Ancak metastaz (Yayılma) durumunda cerrahi tedavi mümkün olmayabilir. Bizler erken yakaladığımız bu üç hastayı aynı günde opere ettik. İmkan verilmesi halinde kliniğimiz kapalı ürolojik cerrahi merkezi haline gelmeye hazır" dedi. Robotla ameliyat tecrübesine de sahip olduğunu dile getiren Doç. Dr. Akın, imkanlar oluşturulursa bu yöntemle de operasyonlar yapmaya talip olduklarını söyledi. Hekimlerin mesleki becerilerini ortaya koyduğu kapalı yöntem, hastalara da konforu getiriyor. Hastalar bu yöntem sayesinde günlük yaşama çok daha kısa bir sürede dönebiliyor. Testis kanseri hariç bütün ürolojik kanserler, mesane ve prostat kanseri laparoskopik yöntemle tedavi edilebiliyor.

