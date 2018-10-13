Ürtiker Sedef ve Mantar Nedir?

Ürtiker, sedef ve mantar tedavisi en çok merak edilen hastalıkların başında geliyor diyebiliriz. Bu sebeple biz de bu yazıda ayrı ayrı ürtiker tedavisi, sedef hastalığı tedavisi ve mantar tedavisini ele alıp sizleri bilgilendirmeye çalışacağız

Ürtiker, sedef ve mantar tedavisi en çok merak edilen hastalıkların başında geliyor diyebiliriz. Bu sebeple biz de bu yazıda ayrı ayrı ürtiker tedavisi, sedef hastalığı tedavisi ve mantar tedavisini ele alıp sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Sedef hastalığı tedavisi

Sedef hastalığı tedavisi ve sebepleri bakımından diğer deri hastalıklarına göre değişik bir yapıya sahiptir. Zira sedef hastalığı alerjik bir hastalık değildir.Bu nedenle sedef hastalığı tedavisi de sıradan bir alerji tedavisi ile aynı değil.Sedef hastalığı tedavisi için genelde kortikosteroidler denilen bir ilaç türü kullanılır ve bu sayede kaşınma ve iltihaplanmaların önüne geçilmeye çalışılır. Ayrıca aşırı hücre yenilenmesi nedeniyle oluşan sedef hastalığı tedavisi için hücre yenilenmesini yavaşlatan D vitamini kürleri de uygulanabilir.Yine benzer etkilere sahip antralin adlı ilaç da sedef hastalığı tedavisinde kullanılabilir.

Ürtiker tedavisi

Halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtiker tedavisi için yapılacak en önemli hamle kaşıntı hissini azaltmaya çalışmaktır. Ürtiker yani kurdeşenin sebebi genelde alerjik olduğundan ürtiker tedavisi için de öncelikli olarak alerjik reaksiyonları durduracak kür ve ilaçlar kullanmak önemlidir. Bu noktada ürtiker tedavisinde kullanılan en yaygın ilaçlar, kaşıntı hissini azaltma özellikleriyle bilinen antihistaminlerdir.

Mantar tedavisi

Mantar, dünyanın en yaygın görülen deri hastalıklardan biri. Bu nedenle mantar tedavisine geçmeden önce mantara karşı alınacak önlemlerden de bahsetmek istiyoruz. Zira bu yöntemler mantar tedavisinde de uygulanmaya davam edilmesi gereken yöntemler.

Mantar tedavisi için veya mantar oluşmadan önce özellikle ayak, kasık, koltuk altı gibi çok terleyen ve sürekli havasız kalan vücut bölgelerini temiz ve kuru tutmaya özen göstermeniz gerekir. Zira mantar bakterilerinin en sevdiği ortamlar terli, nemli ve havasız deri ortamlarıdır. Ayrıca mantar yukarıdaki hastalıklardan farklı olarak bulaşıcı özelliğe sahip olduğundan özellikle umumi banyo gibi yerleri kullanırken başkalarının kişisel eşyalarından mümkün olduğunca uzak durun ve mutlaka kendi terliğinizi kullanın.

Şayet halihazırda mantar kapan bir deri bölgeniz varsa, mantar tedavisi için yine yukarıdaki kurallara uymaya devam ederken, anti-fungal olarak bilinen ilaç ve kremlerden faydalanmaya çalışın.Ayrıca doğal antibiyotik içeren sarımsak ve soğan gibi yiyecekleri tüketmeyi de arttırırsanız mantar hücrelerine karşı savaşta vücudunuza yardım etmiş olursunuz.

Eğer vücudunuzun bir bölümündeki mantar sürekli olarak yayılmaya devam ediyorsa mantar tedavisi için bir cildiye doktoruna başvurmak için daha fazla beklemeyin.Bu uyarımız yukarıdaki diğer bütün hastalıklar için de geçerlidir.