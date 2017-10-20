Uzmanlar tekrarladı: Boyu değil, işlevi önemli

Genellikle büyüklüğünden değil de küçüklüğünden şikâyet ediliyor. Erkekler penis büyütmeye çabalarken uzmanlar ‘boyu değil işlevi önemli’ diyor. Peki bunun bir alt sınırı yok mu? Ortalaması nedir? Gerçekten penis büyütmek mümkün mü?

Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Motto Yayınları’ndan çıkan Mutlu Aile İçin Pozitif Cinsellik isimli kitabında, penis boyutuyla ilgili çok net bilgiler veriyor:





PENİS BOYU EN AZ...



“Çok sık sorulan sorulardan bir tanesi penis boyutu ile ilgili. Gerek halkımızda, gerekse tüm dünyada takıntı haline getirilmiş penis boyutu. Şunu ifade etmek lazım; erkek ve kadına dönük tarafı açısından, cinsel aktiviteden haz alma bakımından penisin boyutunun sanıldığı kadar önemi yoktur. Ancak bir alt sınır olabilir, ilişki sırasında kadını tatmin etme bakımından. İlişki sırasında kadın cinsel organının “dudaklar” adı verilen giriş kısmı ile vajinanın en dış kısımları hazza açık olan, uyarılan bölgelerdir. Bu kısmın içerisinde kalan bölüm ise duyarsızdır. Özellikle vajinanın duyarlı olan ilk girişteki üçte birlik kısmına ulaşabilmek ve uyarabilmek bakımından, penisin sertleşmeden sonra minimum 7 cm’ye ulaşabilmesi yeterlidir. Dolayısıyla bu sınır dâhilinde eşlerin ilişkide haz almaları mutlaka gerçekleşeceği için, problem yapılacak bir husus kalmamaktadır. Bunu sorun haline getirip doktor doktor dolaşmanın mantığı yoktur.





TÜRK ERKEKLERİNİN ORTALAMASI 11 SANTİM



Tabii ki yaşanılan iklime, ırka, genetiğe göre dünya genelinde ve birçok insanda penisin boyutu farklı olabilir. Nasıl insanların organlarının boyutları aynı olmuyorsa, (mesela, kulak kepçeleri) herkeste aynı uzunlukta penis olacak diye bir kural da yok. Önemli olan cinsel fonksiyonun yeterli olmasıdır. Bunun için “daha uzun penis=daha iyi cinsellik” orantılaması kesinlikle yanlış. Hatta bazen fazla uzun penislerin, ilişki sırasında eşe rahatsızlık vermesi de söz konusu. Dolayısıyla ereksiyon pozisyonunda penis boyutunu takıntı yapmamak gerekir. Penis boyunun Türk toplumunda ortalama 11 cm civarında olduğu birtakım araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir.





HAPLA, KREMLE, JELLE PENİS BÜYÜMEZ



Piyasada medikal hap, krem, jeller var. Fakat bunların hiçbirini tavsiye etmiyoruz. Çünkü bunların yan etkileri olduğu gibi, etkileri de geçici ve tartışmalı. Eğer etki gösterdiyse, bu çok kısa süreli oluyor. Bir doktora danışmadan kendi kendilerini tedavi etmeye çalışmalarını tavsiye etmiyoruz. Dolayısıyla ilaç tedavisi önermiyoruz.



Piyasadaki penis büyütücü hapların veya jellerin hiçbir şekilde penisin büyümesine etkisi olamaz. Bunlar tamamen ticarî bir amaca yönelik, kandırmacadan ibarettir. Kesinlikle bunlara inanmamak lazım, bu uğurda hiçbir külfete katlanmamak lazım. Penisin kısalığından şüphe edenler varsa, ürolog hekime başvurmalıdır.





AMELİYAT ŞART



Eğer ciddi anlamda kısalık varsa tıbbî müdahale yapılabilir. Penis büyütmek, ancak bir ürolog hekim tarafından kısalığı tespit edilmiş ise yapılabilir ve bunun da birtakım ameliyatlarla yapılması mümkündür.



Bize gelen kişilerin, sınırın üstünde olduğu halde yanlış önyargılarla veya bir yerlerden gördükleri veya duydukları ile kıyaslayarak “Benim neden öyle de- ğil?” dediklerini görüyoruz.



Penis boyutuyla cinsel işlevin bir ilişkisi yoktur. Maalesef insanlar bunu bilmiyor ve penis boyutu küçükse fonksiyonu az olur diye düşünüyor. Yapılan bütün çalışmalar göstermiş ki, erişkinlerde cinsel organın boyu çok geniş aralıklarda görülüyor ve cinsel fonksiyonla hiçbir alâkası yok. Dolayısıyla bunu takıntı haline getirmemek lazım.