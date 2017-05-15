Zayıflama Yöntemleri Yoğurt ve Lahana Diyeti

Çağımızda çoğu insan kiloları ile sıkıntı yaşamaktadır. Bunun en büyük sebebi olarak düzensiz beslenme ve yetersiz hareket yapmak yatmaktadır.

Çağımızda ekonomi şartları çoğu insanı ofislere ve ofislerde çalışmaya itmektedir. Özellikle ulaşımda yürümeyi bırakıp taşıtları kullanmamız, yaptığımız hareketleri oldukça kısıtlamaktadır. Artık çok kısa mesafeleri bile yürümek yerine, araç kullanarak kat ettiğimiz aşikardır. Durum böyle olunca, hareketlerin azalması, düzensiz beslenme ve hazır gıdalara yüklenmek, kilo almamızda kaçınılmaz bir durumu ortaya çıkarmaktadır.

Kilo alan insanları çoğu diyet listeleri başvurmaktadır. Bizlerde bu yazımızda sizlere dünyaca ünlü birkaç diyeti tanıtacağız.

Yoğurt Diyeti

Adında anlaşıldığı gibi yoğurt yiyerek yapılan bir diyettir. Ortama olarak 1 hafta sürmektedir. 1 haftadan uzun süre yapılması uzmanlar tarafından kesinlikle önerilmemektedir. Yoğurt diyeti, şok diyetler arasında yer almaktadır.

Bu diyet 1 hafta içerisinde, 5 ile 7 kilo verdirmeyi amaçlamaktadır. Bu diyete başlamadan önce kesinlikle bir uzman tarafından onay almanızı tavsiye ederiz. Diyet hakkında daha detaylı bilgi almak için Yoğurt Diyeti adlı makalemize göz atabilirsiniz.

Lahana Diyeti

Lahana diyeti de, tıpkı yoğurt diyeti gibi şok diyet listeleri arasında yer almak ve piyasadaki en popüler diyetlerin başını çekmektedir. Lahana diyetini dünya çapında, üne kavuşturan, ünlülerin vermiş olduğu kiloları, lahana diyeti ile verdiklerini açıklaması ile başlamıştır.

Dünya çapında bir çok ünlü, lahana diyeti ile kilolarından kurtulduğunu açıklamıştır. Lahana diyeti ortalama 1 hafta sürmektedir. Lahana diyetine, lahana diyeti çorbası demek daha doğru olur aslında. Sekiz on çeşit sebzenin karışımı ile yapılan bir çorbanın bir hafta boyunca tüketilmesi ile yapılan bir diyettir.

Bu diyette tıpkı, yoğurt diyeti gibi, 1 hafta içinde 5 ile 7 kilo verdirmeyi amaçlar. Diyet hakkında daha detaylı bilgi almak için, Lahana Diyeti makalemize göz atabilirsiniz.

Evet arkadaşlar sizlere dünyaca ünlü iki popüler diyet hakkında bilgi aktardık. Bu diyetlere başlamadan önce, mutlaka sağlık kontrolünden geçmeyi ihmal etmeyiniz. Farkında olmadan var olan ufak bir rahatsızlığınız, bu diyetlere başlamanız ile daha ciddi bir hal alabilir. Herkese sağlıklı ve iyi günler diliyoruz.