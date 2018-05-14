Sahrap Soysal, Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nın konuğu oldu. Soysal, kendi elleriyle yaptığı zeytinyağlıları ikram ederken bir yandan da 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar' marşını söyledi. Soysal, 'Zeytinyağı çiğ olarak tüketilmeli. Aslında zeytinyağı çok fazla yemeğe koyulmaz. Pişince üzerine gezdirilmesi daha makbul' dedi

Gamze Geçer- İzmir'i çok sevdiğini zeytinyağı dostu olduğunu söyleyen Soysal, 'Zeytinyağı için şifa anahtarı diyebilirim. Bu yüzden tüm fuar ve etkinliklere elimden geldiğince katılıyorum. Fuarın açılış saatinden bu yana çeşitli yemekler yaptık. Hepsinde de tek dikkat çekici noktamız zeytin ve zeytinyağıydı. Türkiye genelinde zeytinyağı tüketimi çok az Ege ve Akdeniz zeytinyağı çok fazla tüketirken, İç Anadolu o kadar tüketmiyor. Anadolu biraz daha tereyağını seviyor. Onları alıştırmaya çalışıyoruz. Tüketimin artacağını umuyorum. Tabi bu zamanla olacak bir iş insanlar bir anda yıllardır süregelen alışkanlıklarından kopamazlar. Ki bu yemek konusu daha da hassas bir durum. Doğru zeytinyağı kullanımı noktası çiğ olarak tüketilmesi gerekliliğidir. Aslında zeytinyağı çok fazla yemeğe koyulmaz. Pişince üzerine gezdirilmesi daha makbuldür. En önemlisi doğal olmasıdır. Halkımızı sahte yağlara alıştırdıklarından, organik zeytinyağına alıştırmada çok zorlanıyoruz. Önyargıyla yaklaşıyorlar. Hal böyle olunca o duvarı yıkmak çok zor oluyor. Ayçiçek yağı kullanımına karşı değilim. Genelde kızartmada tercih ediyorum. Çünkü kimyacı olmamdan dolayı yağların içeriğini de biliyorum. Omega 3 yönünden fazlaca zengin olan zeytinyağında olanı, fındık ve ayçiçek yağında bulamazsınız. Benim mutfağımda baş köşede zeytinyağı var' dedi.

Yemeklerimizin hikayesi var



Yemek programlarının yükselen yıldız olduğuna değinen Soysal, konuşmasına şöyle devam etti: Bu durum tüm dünyada böyle. Herkes yemek programı izliyor. Arkasından uyguluyorlar. İnternetten açıp tekrar tariflere bakıyorlar. Teknoloji yemek yapabilme oranına da ulaşılabilirlik ağına da olumlu gelişmeleri getirdi. Getirmeye de devam edecek. İnsanlar programları izlerken, rahatlayıp rehabilite oluyorlar. İnsanlar artık kavga dövüş programından değil, yemek programlarından hoşlanıyorlar. Bir yemekçi olarak bu durumdan çok memnunum. Daha da çok yemek programı yapılsın ve izlensin istiyorum. 'Sahrap ile Anadolu Lezzetleri'nde 26 tane Anadolu şehri dolaşıyorum. Buradan Eskişehir'e gideceğim. Yaz döneminde de çalışmaya devam edeceğim. İnsan sevgisini kattığı her yemekten güzel sonuçlar elde eder.

Dünyada hiçbir ülkede yemeklerin hikayesi olmadığını vurgulayan Sahrap Soysal, 'yâri yardan ayırmayan, sakal tutan çorbası, analı kızlı' gibi lezzetleri örnek göstererek Anadolu'nun bu açıdan çok zengin olduğunu belirtti.