4 amatör takım İzmir Cup elemelerini geçti

48 takımın katıldığı U12 İzmir Cup Ön Elemesi'ni kazanan Kemalpaşa, Bergama GB, Murat Germenspor ve Çorlu Fener, Avrupa'nın devleriyle maç yapma şansı elde etti

Erkan Kart - Altınordu'nun ülkemizin dört bir yanındaki amatör kulüplere U12 İzmir Cup'ta Avrupa'nın devleriyle maç yapma şansı tanımak amacıyla organize ettiği U2 İzmir Cup Ön Elemesi'nde 4 ekip mutlu sona ulaştı. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yapılan dev organizasyonun çeyrek finalinde Kemalpaşa, İnegöl'ü, Bergama Geçlerbirliği, Yıldızspor'u 2-1; Murat Germenspor, Çamlıkspor'u, Çorlu Fener de Damlaspor'u 4-3 yenerek U12 İzmir Cup'a doğrudan katılma hakkını elde etti. Turnuvada bu 4 takım da şampiyon ilan edilip kupaları takdim edildi. İki gün süren U12 İzmir Cup Ön Elemesi'ne, 23 şehirden toplam 48 takım katıldı. 180 maçın yapıldığı dev turnuvada, ilk gün grup karşılaşmaları oynandı ve ilk 4'ler final serisine kaldı. Bu 32 takım tek maç eleminasyon sistemine göre kendi arasında eşleşip finale doğru gitti. Pazar günü oynanan final serisi maçları sonucunda ise Kemalpaşa, Bergama Gençlerbirliği, Murat Germenspor ve Çorlu Fener, rakiplerini mağlup ederek U12 İzmir Cup biletini kaptı. Maçları İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can'ın yanı sıra çok sayda futbolsever takip etti.



Suriyeli çocuklar da İzmir Cup'ta



Altınordu tarafından Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen U12 İzmir Cup elemelerine katılan Suriyeli çocuklar, futbol sayesinde hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor. Suriye'deki savaş nedeniyle aileleriyle birlikte Mardin'e yerleşen minik kramponlar, oluşturulan karma takım ile İzmir Cup'ta mücadele etti. Mardinli çocuklarla el ele vererek bir takım oluşturan 12 yaşındaki Suriyeli çocuklar, ilk karşılaşmada Çaycuma Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Minik futbolcular, 'Hedefimiz ilk 4'e girerek Avrupa'nın güçlü takımlarıyla U12 İzmir Cup'ta mücadele etmek" desede elemeyi geçemedi.