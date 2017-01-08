6 maçta 38 gol attılar ve hiç gol yemediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin takımı Ampute Futbol Ligi'nde oynadığı 6 maçta da yenilmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ampute Futbol Ligi takımı başarısıyla yüz güldürüyor. Takım oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Aynı zamanda takım bu maçlarda toplamda 38 gol attı ve hiç gol yemeyerek başarılması zor bir başarı da elde etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, geçen yıl veda ettiği Süper Lig’e yeniden dönmek için kolları sıvarken, ilk yarıda oynadığı 6 maçta da kalesini rakip forvetlere kapatmayı başardı. Sakarya Engelliler’i 1-0, Gaziantep Engelliler’i 12-0, Adana Engelliler’i 6-0 ve Yaşamboyu Engelliler’i 19-0 yenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ayyıldız ve Denizli Engelliler ile golsüz berabere kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyespor Ampute Takımı, 6 maçta 38 gol atarken, maç eksiği ve namağlup unvanıyla 2. sırada yer aldı.



Antrenör Murat Bahar, hedeflerini “Geçen sezon son dakika golleri nedeniyle veda ettiğimiz Süper Lig’e yeniden döneceğiz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelli sporlarına yatırım yaparak çok önemli bir toplumsal sorumluluğu yerine getirdiğini kaydeden Bahar, “Ampute futboldan, görme engelli judoya, bocciadan, tekerlekli sandalye basketboluna kadar bir çok branşta onlarca engelli sporcu, bu sayede kendilerine, engelleri aşabilecekleri ortam buldular. Engelli sporlarında gerçek hedef, branş ve sporcu sayısını artırmak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Ampute Takımı’nda ise hem bu hedefi yakaladığımız, hem de sportif başarıya da ulaştığımız için mutluyuz” diye konuştu.



