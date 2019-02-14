Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçından puan alamayıp düşme hattında son sıraya gerileyen Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayıran yönetim, takımı Antrenör Cem Kavçak'a emanet etti.

Akhisarspor'da Cem Kavçak dönemi
14 Şubat 2019 Perşembe 15:15

Futbolcu olarak da 1999-2002 yılları arasında 3'üncü Lig'de forma giydiği kulüpte uzun süredir antrenör olarak görev yapan Kavçak, son olarak Cihat Arslan'ın da ekibinde yer almıştı. 41 yaşındaki Kavçak, sezonun ilk yarısında 5'inci haftada teknik direktör Safet Susic'le yollar ayrıldıktan sonra takımı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarına çıkardı. Akhisaspor, Kavçak yönetiminde Krasnodar maçını 1-0 kaybetmesine rağmen Galatasaray'ı 3-0 yenmeyi başardı.

Cem Kavçak'ın kendi bünyelerinde yetiştiğini, genç ve bilgili olduğunu belirten Başkan Hüseyin Eryüksel, "Hiçbir şekilde başka teknik direktör arayışımız yok. Yolumuza Cem Kavçak ile devam edeceğiz. Takımı çok iyi tanıyor. Kendisine güveniyoruz.
Ligde son sıradayız ama iyi futbol oynuyoruz. Son vuruşlarda başarılı olsak bu konumda yer almazdık. Önümüzde 13 maç kaldı. Her şeyimizi ortaya koyup düşme hattından kurtulmaya çalışacağız" dedi.

Aynı zamanda Akhisar'da 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı da olan Eryüksel, başkanlık görevini de sürdüreceğini hatırlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Spor Toto Süper Lig #akhisarspor #teknik direktör #Cem Kavçak
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