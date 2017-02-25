Altay: 4 - Manavgatspor: 1

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 13 maçtır mağlup olmayan zirve yarışındaki Altay, geriye düştüğü karşılaşmada Manavgatspor'u İzmir'de yıldızları İbrahim Akın ve Murat Uluç'la geçti: 4-1. Karşılaşmayı Atatürk Stadı'nda 1025 biletli seyircinin izledi

Bu skorla son 4 maçta üçüncü galibiyetini alarak 46 puana ulaşan Altay'da taraftarlar, galibiyeti futbolcularla İzmir Marşı'nı söyleyerek kutladı.



25'inci dakikada gelişen Altay atağında sol kanattan Halil Karataş yerden serbest vuruşu kullandı, Murat Uluç'un gelişine şutu takım arkadaşlarına çarparak auta çıktı.



44'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı hücumda sol çaprazdan Emre'nin ortasını Hüseyin Onur topu kafayla köşeden ağlara yolladı: 0-1.



56'ıncı dakikada Altay penaltıdan skor eşitlendi. Manavgatlı Muhammet, ceza sahasında Yiğit'i düşürdü. Hakem Bilal Emektar beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Mudat Uluç, beraberliği sağladı: 1-1.



60'ıncı dakikada henüz 1 dakika önce oyuna giren İbrahim Akın, Altay'ı öne geçirdi. Halil Karataş'ın derinlemesine pasında sağdan ceza alanına giren Murat Uluç, geriye çıkardı. İbrahim Akın, önünü boşaltıp ceza yayı üzerinden topu köşeden filelere gönderdi: 2-1.



63'üncü dakikada ev sahibinde İbrahim Akın yine sahaya çıktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Murat Uluç, topu bomboş pozisyondaki İbrahim Akın'ın önüne bıraktı. İbrahim boş kaleye yuvarladı: 3-1.



87'nci dakikada İbrahim Akın'ın sol çaprazdan serbest vuruşu üst direkte patladı.



88'inci dakikada Altaylı İbrahim Akın, kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti. Sol çaprazdan Furkan ortaladı, arka direkte İbrahim uçarak kafayı çaktı: 4-1.



STAT: Atatürk



HAKEMLER: Bilal Emektar (xx), Ümit Kaya (xx), Mustafa Kınık (xx)



ALTAY: Serkan (xx)- Necdet (xxx), Murat Türkkan (xx), Hayrullah (xx), Yiğit (xxxx), Furkan (xxx), Atakan (xxx), Halil Karataş (xxx) (Dk.81 Ferdi), Halil Yılmaz (x), (Dk.59 İbrahim Akın xxxx), Abdülkadir (xxx) (Dk.79 Yolcu xx), Murat Uluç (xxxx)



MANAVGATSPOR: İsmail (x)- Anıl (xx), Enver (x) (Dk.69 Halil x), Ferhat (x), Emre (xx), Hüseyin Onur (xx), Şerif (x), (Dk.69 Kemal x), Muhammet (x), Hakkı (xx), Nimet (xx), Mücahit (xx)



GOLLER: Dk.56 (penaltı) Murat Uluç, Dk.60, Dk.63, Dk.88 İbrahim Akın (Altay), Dk.44 Hüseyin Onur (Manavgatsspor)



SARI KARTLAR: Necdet, Atakan (Altay), Nimet, Anıl (Manavgatspor)