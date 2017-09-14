Altay, Bandırmasporlu futbolcuları topladı

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 2015-16 sezonunda 2'inci Lig'de Bandırmaspor formasıyla Play-Off şampiyonu olarak 1'inci Lig'e yükselen takımdan 5 futbolcuyu kadrosunda bulunduruyor. O dönem Bandırma'da kupa kaldıran forvet Murat Uluç ve sağ bek Necdet'i geçen sezon renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, bu sezon da aynı takımdan sol bek Serkan Sözmen ve forvetler Muharrem Ozan Cengiz ile Doğan Karakuş'u transfer etti. Bandırma'yı bir üst lige çıkardıkları 2015-16 sezonunda Doğan 11, Murat Uluç 8, Muharrem Ozan ise 6 gol attı

Sportif Direktör Özden Töraydın, bu hamleleri bilinçli yaptıklarını belirterek, "Kadromuzu yine birbirini iyi tanıyan isimlerden oluşturduk. Saha içinde olduğu gibi saha dışında da çok iyi bir uyum içindeler. Geçen sezon 3'üncü Lig'de bu stratejinin faydasını gördük. Tekrar başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi. Altay, transfer döneminin başlarında yine Bandırmaspor'da kupa sevinci yaşayan kadrodan kaleci Ali Türkan'a talip oldu, ancak kulübü deneyimli file bekçisini bırakmadı. Öte yandan İzmir ekibi, Kahramanmaraş deplasmanı hazırlıklarını eksiksiz sürdürdü.



İBRAHİM AKIN ZOR



Altay'da ilk 2 haftanın yıldızı İbrahim Akın'a nazar değdi. Kahramanmaraşspor deplasmanında 80'inci dakikada ağrıları nedeniyle oyundan alınan deneyimli futbolcunun cumartesi günü İzmir'de oynanacak Şanlıurfaspor maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Teknik heyetin, durumu ciddi olmamasına rağmen, daha ağır bir sakatlığa yol açmamak için riske girmek istemediği ancak yine de kararı tecrübeli futbolcuya bırakacağı belirtildi. İbrahim Akın ilk 2 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: