Altay'da İbrahim Akın sevinci

Siyah beyazlıların dün Turgutlu'da, Turgutluspor'la 1-1 berabere kaldığı hazırlık karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan İbrahim, etkili futboluyla da sahanın yıldızı oldu. İbrahim Akın'ın özellikle ikili mücadelelerdeki hırsıyla dikkat çektiğini, fiziksel açıdan da geçen sezona oranla çok daha iyi durumda olduğunu dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "İbo, yaz tatilinde yatmadı, özel çalıştı. Bu sezon en önemli kozumuz olacak" dedi.Kaynak: DHA
Öte yandan Altay, iddialı bir giriş yapmayı hedeflediği yeni sezon öncesi son kamp dönemi için yarın Afyonkarahisar'a gidecek. Siyah beyazlılar, 15 Ağustos'a kadar Afyon'da hazırlıklarını sürdürüp, 3 hazırlık maçı oynayacak. Altay, 9 Ağustos'ta Yeni Orduspor, 12 Ağustos'ta Afjet Afyonspor, 14 Ağustos'ta ise Kocaeli Birlikspor'la karşı karşıya gelecek.
Teknik heyet tarafından kadrodan elenen Muhammed Emel, Şükrü ve Cenk'in İzmir'de kalacağı öğrenildi. 3 futbolcunun başka kulüplere kiralanması gündeme geldi. Takımda daha önce Çağrı, Utaş Uşakspor'a, Hasan ise Kırıkhanspor'a kiralanmıştı.
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