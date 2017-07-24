Altay'da işler yolunda

İkinci Lig'e döndükten sonra kadrosunu erken şekillendirerek Kartepe'de kampa giren Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, takımın performansından son derece memnun olduklarını söyledi

Geçen hafta kadroya geçtiğimiz sezondan kalan alacakları ile yeni sezon peşinatlarını ödeyerek moral dopingi yapan siyah-beyazlılarda teknik heyetin yüzü de futbolcuların performansının yükselmesiyle güldü. Derinlikli bir kadro oluşturduklarını söyleyen Töraydın, "Şu an herşey iyi gidiyor. Mevcut kadromuzdan birbiriyle aynı güçte 2 farklı 11 çıkaracak alternatife sahibiz" dedi.



"İç ve dış transferin erken tamamlanmasıyla kampa tam kadro gitmenin avantajını uzun lig maratonunda göreceğiz" diyen Özden Töraydın, "Kartepe'de iyi bir çalışma ortamı yakaladık. Moralimiz yerinde. Ligde rakiplerle savaşmadan oyuncularımız antrenmanda forma için savaşmaya başladı. Bu rekabet bizi başarıya taşıyacak" diye konuştu.



Siyah beyazlılarda teknik direktör Cüneyt Biçer, iyi çalışan takıma kampta pazar günü izin verdi. Özden Töraydın ve futbolcular, izin gününde arazi araçları ve ATV'ler kiralayıp Kartepe'de off-road turuna çıkarak stres attı.