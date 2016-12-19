Altay'dan 5 yıl sonra bir ilk

Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta deplasmanda Beylerbeyi'ni 2-1 yenerek devre arasına lider Sancaktepe Belediyespor'un 9 puan gerisinde 30 puanla 3'üncü sırada giren Altay, 5 yıl sonra üst üste 4 galibiyet aldı

En son 1'inci Lig'den düştükten sonra 2011-12 sezonunda tarihinde ilk kez mücadele ettiği 2. Lig'de 2 ve 5'inci haftalar arasında 4'te 4 yapan siyah beyazlıların, 1890 günlük hasreti sona erdi. O sezonki seride Çorumspor'u 3-0, İskenderun Demir Çelikspor'u 1-0, Kocaelispor'u 6-0, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek galibiyet serisi yakalayan Altay, bu sezon ise Kızılcabölükspor'u 3-0, Kozan Belediyespor'u ve Sancaktepe'yi 2-0, Beylerbeyi'ni ise 2-1'le dize getirmeyi başardı.



Teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Altay, 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 14 puan topladı, 2.3 puan ortalaması yakaladı. Siyah beyazlılar, bu periyotta 11 gol atıp sadece 3 gol yedi. Taraftarını yeniden şampiyonluk havasına sokan Altay'da futbolcular son 4'te 4 yaparak ekstra 5'er bin TL prim hakkı kazandı.



"Kartalspor maçında 90+5'te yediğimiz talihsiz gol olmasaydı 2'nci sıradaydık" diyen Cüneyt Biçer, "Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz ilk 5'te yer almaktı, bunu başardık. Futbolcu arkadaşlarımız formanın hakkını verdiler ve Altay'ı olması gerektiği yere getirdiler. İkinci yarıda da hedefi kovalayacağız" diye konuştu.